Khách đổ đến thử món ngon tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế

Các gian hàng chia thành nhiều khu như Ba miền đất Việt, Ngôi nhà chung ASEAN, Đại lộ ẩm thực toàn cầu.
Gian hàng Hàn Quốc, Trung Quốc, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút đông thực khách xếp hàng chờ thưởng thức các món truyền thống như thịt nướng, chả cá.
Gian hàng Thổ Nhĩ Kỳ hấp dẫn thực khách nhờ món kebab cuộn nhân thịt nướng, rau củ và nước sốt đặc trưng. Vỏ bánh làm từ bột mì hoặc pita được nướng giòn trong 2-3 phút trước khi phục vụ.
Gian hàng Hàn Quốc hấp dẫn giới trẻ nhờ các món quen thuộc trong thực đơn lẩu, nướng BBQ như chả cá, gà rán, khoai tây.
Tokbokki là món ăn truyền thống Hàn Quốc, có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình thời đại Joseon. Giá món ăn 50.000 đồng mỗi phần.
Bánh Papieska Kremówka (bánh kem Giáo hoàng) gồm hai lớp vỏ phồng kẹp nhân kem bơ hoặc kem đánh bông. Món ăn này nổi tiếng tại Ba Lan do được Giáo hoàng Gioan Phaolô II yêu thích, có giá bán 50.000-80.000 đồng.
Nguyễn Anh Hùng (thứ 2 bên phải), ở phường Từ Liêm, lần đầu tham gia sự kiện cùng nhóm bạn.
"Món ăn đa dạng, tôi dự định đi hết các gian hàng, đồ nào ngon sẽ thử vì không có nhiều dịp tham gia", Hùng nói.
Thịt cừu nướng than hoa, món ăn phổ biến tại Đông Âu và Ukraine, được tẩm ướp gia vị và chế biến trực tiếp tại quầy. Mỗi suất thịt cừu có giá 180.000 đồng, thịt heo 120.000 đồng.
Tại gian hàng Malaysia, nhân viên mặc trang phục truyền thống phục vụ bánh ngọt, trà và trưng bày quần áo, phụ kiện.
Trứng trà là món ăn vặt truyền thống Trung Quốc, được luộc chín, đập nứt vỏ rồi ngâm trong hỗn hợp trà, quế, hồi và tương đen. Tại gian hàng, mỗi quả trứng giá 15.000 đồng, há cảo 60.000 đồng một phần.
Quốc kỳ các nước được treo trước mỗi gian hàng. Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức, mở cửa tự do ngày 22/11 và ngày 23/11.
Hoàng Giang