Italy lộ điểm yếu trước chung kết tranh vé vớt

Bosnia & HerzegovinaItaly có thể gặp khó khăn ở các pha không chiến trong trận chung kết nhánh A tranh vé vớt vòng loại Worlđ Cup 2026 khu vực châu Âu.

* Bosnia - Italy: 1h45 thứ Tư ngày 1/4, giờ Hà Nội

Chiều cao trung bình nam giới Italy hiện chỉ 177,8 cm, thấp hơn khoảng 6 cm so với 183,9 của Bosnia & Herzegovina. "Điều này có thể khiến đoàn quân thiên thanh gặp bất lợi về mặt không chiến trong trận chung kết tối 31/3", báo Italy Gazzetta dello Sport nêu vấn đề.

Bastoni và Dzeko khi còn là đồng đội ở Inter vào năm 2023. Ảnh: Inter

Ở khu vực trước khung thành Italy, chênh lệch giữa hai đội thấp hơn. Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini (đều cao 190 cm) và Riccardo Calafiori (188) không quá thất thế khi đối đầu với Edin Dzeko (193) và Ermedin Demirovic (185) bên phía Bosnia & Herzegovina. Họ cũng có thể tận dụng kinh nghiệm có được khi còn là đồng đội với Dzeko ở Roma và Inter.

Italy sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn nếu đối thủ chơi bóng bổng ở tuyến giữa. Hầu hết tiền vệ đá chính của đoàn quân thiên thành đều không quá cao, gồm Matteo Politano (171 cm), Nicolo Barella (175), Manuel Locatelli (185), Sandro Tonali (181) và Federico Dimarco (175). Bosnia & Herzegovina vượt trội với các cầu thủ Benjamin Tahirovic (191), Armin Gigovic (187), Kerim Alajbegovic (186) và Ivan Sunjic (184).

Tuy nhiên, HLV Gennaro Gattuso có thể giúp Italy giải quyết điểm yếu. Từ khi ông dẫn dắt vào tháng 9/2025, nhà cựu vô địch World Cup đã ghi 7 bàn bằng đầu.

Italy chỉ xếp thứ hai bảng I vòng loại khu vực châu Âu sau Na Uy, một đối thủ cao lớn khác với hai tiền đạo Erling Haaland và Alexander Sorloth (cùng 195 cm). Trong trận bán kết nhánh A tranh vé vớt, thầy trò Gattuso thắng Bắc Ireland 2-0 trên sân nhà. Nhưng trong trận chung kết tới, họ phải thi đấu trên sân Bilino Polje của Bosnia & Herzegovina.

Italy từng thua Thụy Điển chung cuộc 0-1 và Bắc Macedonia 0-1 khi tranh vé vớt hai kỳ World Cup gần nhất. Nếu thua tiếp lần này, quốc gia bốn lần vô địch sẽ phải chờ đến năm 2030 mới có cơ hội trở lại giải đấu cấp đội tuyển lớn nhất hành tinh.

Thanh Quý (theo Gazzetta)