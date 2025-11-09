Hãng xe điện học Tesla trả thù lao 4,6 tỷ USD cho CEO

Rivian công bố gói thù lao tối đa 4,6 tỷ USD cho CEO RJ Scaringe, tương tự cách chi trả gói 1.000 tỷ USD của Tesla cho Elon Musk.

Hãng sản xuất xe bán tải và SUV điện Rivian cho biết sẽ trao cho CEO RJ Scaringe gói thù lao trị giá tối đa 4,6 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, nếu nhà lãnh đạo này đạt các mục tiêu lợi nhuận và mốc giá cổ phiếu đề ra.

Theo hồ sơ Rivian gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), ông Scaringe sẽ được quyền mua tới 36,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của Rivian, với 15,22 USD mỗi cổ phiếu. Lương cơ bản của ông cũng tăng gấp đôi lên 2 triệu USD, theo tư vấn từ một chuyên gia độc lập về lương thưởng, nhằm liên kết chặt chẽ hơn giữa thu nhập của CEO và lợi ích cổ đông.

Ngoài ra, ông Scaringe còn được cấp 1 triệu cổ phần phổ thông và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Mind Robotics - công ty mới của Rivian chuyên phát triển công nghệ AI công nghiệp. Điều này giúp ông có thể nắm tối đa 10% lợi ích kinh tế khi công ty này đạt mức lợi nhuận nhất định.

Rivian được RJ Scaringe sáng lập vào tháng 6/2009 tại Florida (Mỹ). Kết phiên giao dịch hôm 7/11, vốn hóa công ty đạt 18,67 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của hãng tăng gần 15%.

CEO Rivian RJ Scaringe tại nhà máy tại Normal, Illinois, Mỹ ngày 21/6/2024. Ảnh: Reuters

Nổi tiếng với dòng SUV R1S và bán tải R1T, hội đồng quản trị hãng xe điện này cho biết kế hoạch mới nhằm giữ chân nhà sáng lập, giúp ông tập trung vào tăng trưởng và lợi nhuận, trong bối cảnh họ chuẩn bị ra mắt mẫu SUV R2 nhỏ hơn và rẻ hơn vào năm tới, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y.

Động thái của hội đồng quản trị Rivian cho thấy mô hình trả thù lao của Tesla dành cho CEO Elon Musk có thể trở thành hình mẫu học hỏi cho các công ty đang tìm cách tăng trưởng nhanh khác, theo chuyên gia.

Bà Yonat Assayag, chuyên gia tư vấn lương thưởng tại ClearBridge Compensation Group nhận xét Rivian không sao chép nguyên mẫu, nhưng rõ ràng có những điểm tương đồng với gói thù lao của Tesla dành cho Musk.

Trước đó, hôm 6/11, cổ đông Tesla phê duyệt gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Musk kèm loạt chỉ tiêu về sản lượng và giá trị thị trường công ty trong 10 năm. Động thái nhằm tránh tỷ phú này rời đi nếu không được kiểm soát công ty nhiều hơn.

Là nhà đầu tư ủng hộ kế hoạch của Rivian, Vitaly Golomb tại Mavka Capital cho biết gói thù lao của Scaringe tương đương 3% cổ phần Rivian. Ông Scaringe hiện sở hữu 2% công ty trong khi Musk sở hữu khoảng 13% cổ phần Tesla (với 15% quyền biểu quyết) và gói 1.000 tỷ USD có thể nâng tỷ lệ đó lên 25%. "Vị thế hiện tại của RJ khiến gói thưởng này hợp lý hơn nhiều so với của Musk", ông nhận xét.

Dự báo nhiều công ty khác sẽ học theo mô hình của Tesla, gắn phần thưởng khổng lồ cho CEO với mục tiêu tăng trưởng. Bà Yonat Assayag tiết lộ đã tiếp nhận đề nghị tư vấn thiết kế gói thù lao tương tự Tesla từ nhiều công ty. "Không phải để chạy đua mà là họ được truyền cảm hứng từ phần thưởng của Musk", bà nói.

Tuy nhiên, ông Amit Batish, Giám đốc tại hãng nghiên cứu Equilar cho rằng các gói thưởng khổng lồ với mục tiêu quá tham vọng "nghe có vẻ hấp dẫn" nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi các CEO thường gặp khó trong việc đạt được mục tiêu giữa bối cảnh kinh tế và chính sách thay đổi liên tục.

Riêng ngành xe điện Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump loại bỏ các ưu đãi thuế dự báo sẽ khiến doanh số sụt giảm cuối năm nay. Rivian đã nỗ lực cắt giảm chi phí, gần đây sa thải khoảng 600 nhân viên, tương đương 4,5% lực lượng lao động.

Phiên An (theo Reuters)