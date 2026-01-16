FIFA được yêu cầu tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ

Nhóm nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái tại Anh đề nghị FIFA loại Mỹ khỏi vai trò chủ nhà và quyền tham dự World Cup 2026, vì các hành động chính trị gây tranh cãi gần đây.

Chỉ còn khoảng năm tháng nữa, Mỹ sẽ cùng Canada và Mexico đồng tổ chức World Cup 2026. Trong tổng số 104 trận, có tới 78 trận diễn ra trên đất Mỹ, bao gồm toàn bộ các trận vòng knock-out, trong khi Canada và Mexico mỗi nước chỉ tổ chức 13 trận.

Tuy nhiên, vai trò trung tâm của Mỹ tại World Cup đang bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh chính trị hiện nay và những hành động bị cho là coi thường luật pháp quốc tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Một nhóm nghị sĩ Anh thuộc nhiều đảng phái đã ký tên vào một kiến nghị tại Quốc hội, kêu gọi các tổ chức thể thao quốc tế như FIFA xem xét việc loại Mỹ khỏi quyền đăng cai và thậm chí cả quyền tham dự giải đấu.

Chủ tịch Infantino trao giải FIFA Hòa Bình cho ông Trump Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Kennedy, Washington, ngày 5/12/2025.

"Ngòi nổ" trực tiếp cho kiến nghị này là vụ lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích tại thủ đô Caracas hồi đầu tháng, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Vụ việc diễn ra chỉ một tháng sau khi FIFA gây tranh cãi với việc trao giải thưởng Hòa bình đầu tiên cho ông Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington, ca ngợi những nỗ lực của ông trong việc giảm xung đột toàn cầu.

Theo kiến nghị do 23 nghị sĩ thuộc Công đảng, đảng Dân chủ Tự do, đảng Xanh và Plaid Cymru ký tên, các sự kiện thể thao lớn "không nên được sử dụng để hợp pháp hóa hay bình thường hóa các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của những cường quốc".

Văn bản này nhấn mạnh "sự leo thang các hành động của Mỹ đối với Venezuela", bao gồm việc bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro, như bằng chứng cho thấy Washington đã vượt quá giới hạn.

Các nghị sĩ cũng đề cập tới hàng loạt phát ngôn gần đây của ông Trump và các quan chức cấp cao Mỹ về khả năng can thiệp hoặc xâm lược các quốc gia khác, trong đó có việc Tổng thống Mỹ công khai bày tỏ mong muốn "thâu tóm" Greenland. Theo kiến nghị, đây là những "lời đe dọa công khai và ngầm" nhằm vào các nước như Đan Mạch, Colombia và Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm Cup vàng World Cup tại Nhà Trắng ngày 22/8. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh đó, chính quyền Mỹ tiếp tục gây tranh cãi với chính sách thị thực mới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới World Cup 2026. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành một bản ghi nhớ nội bộ, yêu cầu các viên chức lãnh sự từ chối cấp visa định cư cho công dân của 75 quốc gia trong thời gian rà soát lại quy trình sàng lọc và thẩm tra người nhập cảnh.

Trong số 75 quốc gia này có 15 nước sẽ góp mặt tại World Cup 2026, gồm Brazil - một trong những ứng viên vô địch. Ba trong bốn đội ở bảng C của Scotland gồm Brazil, Morocco và Haiti đều nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, làm dấy lên nguy cơ các trận đấu vòng bảng của Scotland tại Foxborough và Miami sẽ chứng kiến lượng khán giả sụt giảm đáng kể.

Ngoài Brazil, Morocco và Haiti, các quốc gia khác chịu tác động từ chính sách thị thực này còn có Algeria, Cape Verde, Colombia, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Iran, Jordan, Senegal, Tunisia, Uruguay và Uzbekistan. Lệnh đóng băng visa vô thời hạn dự kiến được triển khai từ ngày 21/1.

Bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ các viên chức lãnh sự phải từ chối visa đối với những người bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào phúc lợi công cộng khi nhập cảnh Mỹ. Các yếu tố như sức khỏe, độ tuổi và khả năng sử dụng tiếng Anh cũng được đưa vào diện xem xét.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott khẳng định chính sách này nhằm ngăn chặn việc "những người nhập cư tiềm năng trở thành gánh nặng cho ngân sách và lợi dụng hệ thống phúc lợi của người dân Mỹ", đồng thời cho biết các trường hợp ngoại lệ sẽ rất hạn chế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang cân nhắc các biện pháp cứng rắn hơn với Iran sau làn sóng biểu tình phản đối chính quyền Hồi giáo. Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ có "hành động mạnh" nếu Tehran tiếp tục các vụ hành quyết, và được cho là đã được báo cáo về nhiều kịch bản, bao gồm khả năng tấn công các mục tiêu không mang tính quân sự tại thủ đô Tehran.

Theo truyền thông châu Âu, nếu FIFA lắng nghe kiến nghị từ các nghị sĩ Anh và áp dụng biện pháp đình chỉ đối với Mỹ, World Cup 2026 có thể rơi vào hỗn loạn chỉ vài tháng trước ngày khai mạc. Tuy nhiên, khả năng này được cho là không cao do mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Dù vậy, những diễn biến chính trị liên tiếp đang làm dấy lên lo ngại rằng không chỉ World Cup 2026, mà cả Olympic Los Angeles 2028 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định chính trị của Washington trong thời gian tới.

Hồng Duy (theo Sportbile, Daily Mail)