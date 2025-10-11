Fenica ký hợp tác 8 đại lý phân phối dự án

Dự án Fenica hợp tác các đối tác phân phối và đơn vị quản ý nhà mẫu, nhằm tiếp cận đúng nhóm khách hàng tiềm năng, thể hiện cam kết triển khai minh bạch, bền vững.

Sự kiện được tổ chức tại Sales Gallery Fenica, ngày 10/10, đánh dấu bước tiến trong hành trình phát triển dự án. Tại sự kiện, chủ đầu tư ký kết hợp tác chiến lược với 8 đơn vị phân phối gồm: ERA Việt Nam, Bất động sản Châu Đại Dương, Trend Realty, Open Broker, Bring Home, Việt Sun, Sài Gòn House và Bre Land.

Chủ đầu tư hợp tác chiến lược với 8 đơn vị phân phối. Ảnh: Fenica

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc hợp tác này giúp dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, từ người trẻ mua ở thực đến nhà đầu tư. Cùng thời điểm, Fenica cũng ký kết với Savista Holdings để quản lý vận hành nhà mẫu, nhằm đảm bảo khách hàng có trải nghiệm không gian sống thực tế, từ đó hình dung rõ nét phong cách sống tại dự án và đưa ra quyết định đầu tư

Bên cạnh đó, dự án nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV tham gia với vai trò tài trợ tín dụng và bảo lãnh dự án, điều này giúp khách hàng tiếp cận giải pháp tài chính thuận lợi hơn.

Ngân hàng BIDV trở thành đơn vị tài trợ tín dụng và bảo lãnh cho dự án. Ảnh: Fenica

Fenica được thi công bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành, đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp này đã từng tham gia nhiều dự án lớn như Khải Hoàn Prime, Setia Gardens Residences, Masteri Trinity Square, Fiato Airport City... Việc lựa chọn Phước Thành đảm nhận thi công được xem là cơ sở để đảm bảo quá trình triển khai dự án đúng tiến độ, phù hợp định hướng phát triển không gian sống hiện đại và bền vững.

Cũng tại sự kiện, Fenica giới thiệu concept - ý tưởng sống "Một bước về nhà". Concept này hướng đến việc phát triển không gian an cư hiện đại, tiện nghi và cân bằng với nhịp sống đô thị.

Theo chủ đầu tư, thông điệp "Một bước về nhà" được xây dựng như một cách tiếp cận thị trường, nhấn mạnh nhu cầu tìm kiếm nơi ở thuận tiện, cân bằng giữa nhịp sống đô thị và không gian sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, concept này cũng hướng đến nhóm khách hàng trẻ, có mong muốn sở hữu căn hộ đầu tiên.

Dự án có vị trí liền kề tuyến metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một. Ảnh: Fenica

Thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP HCM đang tăng tốc nhờ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như vành đai 3, tuyến Metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một và các trục kết nối liên vùng. Trong bối cảnh này, Dĩ An (Bình Dương cũ) nổi lên như điểm sáng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và người mua ở thực.

Nắm bắt xu hướng, Fenica do liên minh Dalat Realco (DLR), NK Properties và Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng phát triển, đáp ứng nhu cầu căn hộ tầm trung với mức giá phù hợp, đồng thời thể hiện định hướng phát triển minh bạch và bền vững. Dự án được thiết kế theo phong cách hiện đại, tận dụng tầm nhìn panorama trực diện Metro và vành đai 3, hai biểu tượng hạ tầng kết nối quan trọng của TP HCM. Các căn hộ được bố trí thông minh, đón ánh sáng và gió tự nhiên, mang lại trải nghiệm sống cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Điểm khác biệt của Fenica nằm ở cơ cấu sản phẩm: hơn 85% căn hộ có diện tích nhỏ từ 1-2 phòng ngủ. Chủ đầu tư cho biết, trong khi nhiều dự án tập trung vào căn hộ lớn, Fenica đi theo nhu cầu của thị trường: nhỏ gọn, tiện nghi, vừa túi tiền. Phân khúc này được nhiều người trẻ và gia đình trẻ tìm kiếm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra cơ hội thanh khoản cao cho nhà đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư, nhấn mạnh mong muốn dự án không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là không gian sống mang lại sự thoải mái, bình an cho cư dân. Việc ra mắt concept "Một bước về nhà" kết hợp lễ ký kết hợp tác chiến lược được xem như bước đi quan trọng, cho thấy định hướng phát triển, thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc đồng hành lâu dài cùng khách hàng và nhà đầu tư.

Hoàng Đan