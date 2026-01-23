Du khách quẹt nhầm thẻ 300 triệu đồng, được công an hỗ trợ nhận lại

An GiangCông an đặc khu Phú Quốc vừa hỗ trợ hai du khách người Anh nhận lại gần 300 triệu đồng quẹt thẻ nhầm khi thanh toán tiền lưu trú tại resort.

Ông Terry Wayne Furssedonn và bà Debra Churchill lưu trú tại resort thuộc khu phố Cây Sao, phường Hàm Ninh. Quá trình thanh toán, nhân viên lễ tân đã quẹt nhầm số tiền 292,425 triệu đồng, trong khi chi phí thực tế du khách phải trả là 29,242 triệu.

Sau sự việc, phía cơ sở lưu trú cam kết hoàn trả số tiền chênh lệch trong vòng ba ngày, song đến thời hạn du khách không nhận được tiền. Lý do được phía khách sạn đưa ra là họ chưa nhận được tiền trong tài khoản.

Ông Terry Wayne Furssedonn nhận đủ số tiền thanh toán nhầm sau khi được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Jamie Farrar, bạn của hai du khách, đã phản ánh vụ việc qua kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến dành cho du khách do UBND đặc khu Phú Quốc quản lý. Ngay sau đó, Trưởng Công an đặc khu chỉ đạo lực lượng phối hợp các đơn vị trong "Đội phản ứng nhanh du lịch" làm rõ.

Lực lượng chức năng đã làm việc với du khách, người phản ánh và đại diện resort, yêu cầu cơ sở lưu trú xác định nguyên nhân, đồng thời lập văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể.

Đến ngày 19/1, số tiền đã được đại diện resort hoàn trả đủ cho du khách.

Ông Terry Wayne Furssedonn bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng tại Phú Quốc, cho biết cảm thấy an tâm hơn khi du lịch tại địa phương.

Lan Vy