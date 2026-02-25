Du khách bị cấm mang gì khi nhập cảnh Nhật Bản?

Tôi sắp đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào nhưng không biết hàng hóa nào bị cấm mang vào nước bạn.

Tôi vừa đậu visa Nhật Bản, dự định tháng 3 đến Tokyo ngắm hoa anh đào. Tôi đi du lịch tự túc cùng nhóm bạn 5 người đều lần đầu đến đây, nên không biết những loại hàng hoá nào bị cấm không được mang vào.

Độc giả Nguyễn Ngọc Phụng Kiều, Quy Nhơn

Theo hướng dẫn của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) và Maff.go.jp, website của Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản, du khách không được phép mang trái cây, rau củ, thịt và chế phẩm từ thịt vào Nhật Bản.

"Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm mang trái cây, rau củ, thịt và chế phẩm từ thịt và nhiều thứ khác vào", theo Maff.go.jp.

Theo đó, nếu cố tình mang, du khách có thể bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền lên tới 3.000.000 yen. Nếu nhận thấy sản phẩm khách mang vào Nhật với mục đích xấu, những người có trách nhiệm tại cửa khẩu sẽ báo cảnh sát.

Ngoài ra, những loại thực vật không bị cấm mang vào Nhật Bản (như cây giống, hạt giống, ngũ cốc, cây họ đậu) cũng cần phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) do cơ quan chính phủ của nước xuất cảnh cấp. Đất và côn trùng còn sống cũng bị cấm. Ngoài ra, suất ăn trên máy bay có chứa trái cây và rau tươi cũng không được phép mang vào Nhật Bản, vì vậy du khách nên ăn suất ăn đó trên máy bay và không mang theo bất kỳ thức ăn thừa nào từ máy bay xuống.

Một số ví dụ về các loại trái cây, rau củ bị cấm mang vào Nhật. Ảnh: Maff

Không chỉ các sản phẩm có thành phần chính là thịt như giăm bông tươi, xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói và thịt sấy khô mà cả các sản phẩm có thành phần chứa một lượng nhỏ thịt như bánh bao nhân thịt, sủi cảo, bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp giăm bông, gimbap cũng không được phép mang vào Nhật Bản.

Ngoài ra, không có ngoại lệ đối với các sản phẩm được đóng gói hút chân không hoặc đã được nấu chín, sản phẩm được bán tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay hoặc các sản phẩm được dán nhãn bằng tiếng Nhật.

Bên cạnh đó, du khách cũng không được gửi những sản phẩm này qua đường bưu điện quốc tế cho bất kỳ ai ở Nhật Bản

Theo Maff.go.jp, khách không được mang các món đồ trên vào vì chính phủ Nhật Bản ngăn chặn sâu bệnh thực vật, bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi từ nước ngoài xâm nhập vào.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang có dịch bệnh, sâu bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng như ruồi đục quả và bệnh cháy lá. Các loại bệnh, sâu bọ này có thể bám vào trái cây, rau củ và xâm nhập vào Nhật Bản.

Ngoài ra, ở nước ngoài hiện xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi chưa từng xảy ra ở Nhật Bản như bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi (ASF). Những bệnh dịch này được biết là truyền nhiễm thông qua thịt và chế phẩm từ thịt, và thực tế đã có nhiều báo cáo về các bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi lây lan sang các quốc gia xa xôi thông qua thực phẩm thịt. Vì vậy, về nguyên tắc, việc mang thịt và chế phẩm từ thịt bị nghiêm cấm.

Khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc giẫm lên đất trồng cây, mầm bệnh trên vật nuôi có thể dính vào quần áo hoặc giày của khách và mang theo vào Nhật Bản. Vì vậy, hãy tránh vào các cơ sở chăn nuôi gia súc hoặc chợ bán động vật sống trước khi đến Nhật Bản. Trường hợp du khách đã tiếp xúc với vật nuôi hoặc vào các cơ sở chăn nuôi trước khi đến Nhật Bản, hãy đến quầy kiểm dịch động vật khi đến Nhật Bản để khử trùng giày và quần áo.

Kiểm tra khi đến Nhật Bản

Tại sân bay, bến cảng, nhân viên kiểm dịch của Trạm kiểm dịch thực vật hoặc Trạm kiểm dịch động vật sẽ kiểm tra hành lý, bưu kiện để đảm bảo bên trong không có đồ vật bị cấm mang vào Nhật Bản. Kiểm dịch viên sẽ hỏi về việc mang theo các đồ vật bị cấm mang vào Nhật Bản kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ kiểm dịch động thực vật để đánh hơi tìm kiếm đồ vật bị cấm mang vào.

Du khách có thể bị yêu cầu cho xem bên trong hành lý hoặc bưu kiện để kiểm tra, vì vậy rất mong nhận được sự phối hợp tích cực của bạn. Ngoài ra, quá trình kiểm tra có thể mất thời gian vì thông tin hộ chiếu và thông tin thẻ lên máy bay có thể được ghi lại trong quá trình kiểm tra.

Anh Minh (Theo Maff, JNTO)