Đội tuyển cầu mây 4 nữ - Cầu mây

Đội tuyển cầu mây 4 nữ trực thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm các vận động viên Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Vũ Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Khánh Ly. Trong năm 2025, đội tuyển giành một huy chương vàng và một huy chương bạc tại Giải vô địch Cup Thế giới tổ chức ở Ấn Độ. Trước đó, các vận động viên cũng mang về một huy chương vàng và một huy chương bạc tại Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan, đồng thời giành thêm hai huy chương vàng tại giải China Tournament 2025 ở Trung Quốc.