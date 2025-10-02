Chủ quán cà phê, khách sạn đón khách mắc kẹt ở miễn phí

Tuyên QuangHàng trăm du khách mắc kẹt ở các điểm du lịch thuộc Hà Giang cũ được người dân mời vào ở miễn phí, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngày 1/10, nhiều tuyến đường thuộc địa phận tỉnh Hà Giang cũ bị tê liệt do sạt lở và lũ lớn. Các đoàn khách du lịch bị mắc kẹt ở những điểm đến phổ biến như Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc và được nhiều người dân địa phương hỗ trợ.

Tại Lô Lô Chải, anh Sình Dỉ Gai, chủ homestay Hạnh Phúc đồng thời là trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết chính quyền địa phương đã vận động người dân hỗ trợ mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết cho du khách bị kẹt vì mưa lũ. Riêng nhà anh Gai đã hỗ trợ khoảng 30 khách qua đêm miễn phí và giảm 50% tiền đồ ăn. Đến sáng 2/10, hầu hết khách rời đi khi tuyến đường đã được thông, chỉ còn 6 người ở lại vì chưa yên tâm di chuyển.

Anh Gai (thứ hai bên phải) chụp ảnh cùng nhóm khách mắc kẹt. Ảnh: NVCC

Thành Nam, du khách TP HCM, cho biết rất bất ngờ khi được anh Gai hỗ trợ qua đêm miễn phí. Sáng 2/10, tuyến đường từ Lô Lô Chải về trung tâm Hà Giang đã khắc phục xong nhưng anh Nam vẫn quyết định ở lại thêm một đêm nữa vì lo ngại an toàn.

"Chúng tôi đành tận hưởng thời gian ở đây, rất may khi gặp được những người địa phương tốt bụng như anh Gai", Nam nói.

Trong khi đó, ở Đồng Văn, Hoàng Tùng - chủ khách sạn Apollo - cho biết đã đón 12 khách vào ở miễn phí trong ngày 1/10 do các trục đường chính xung quanh Đồng Văn sạt lở nặng.

Tại trung tâm phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, lũ lớn từ sông Lô tràn về khiến nhiều nơi ngập sâu 2-3 m trong ngày 1/10, gây mất điện diện rộng và thiếu nước sạch. Ngô Xuân Hiếu, chủ quán cà phê Núi Cấm ở phường Hà Giang 1, đã nghỉ bán gần hai ngày, từ sáng 1/10, để hỗ trợ du khách lẫn người dân địa phương.

Khách ngủ lại quán cà phê của anh Hiếu trong tối 1/10. Ảnh: NVCC

Anh Hiếu cho biết tính tới trưa 2/10, khoảng 300 người, trong đó có nhiều đoàn khách từ Hà Nội đã được quán hỗ trợ. Khách được sử dụng điện, nước sạch miễn phí. Trong tối 1/10, hàng chục người đã đến quán ngủ qua đêm và được nhân viên quán nhường chăn, gối. Nơi đây cũng mở cửa cả đêm để những người cần giúp đỡ có thể đến bất kỳ lúc nào.

Đến chiều 2/10, nước lũ ở phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 đã rút gần hết, một số đoạn trũng còn ngập. Đường từ các xã Đồng Văn, Mèo Vạc về thành phố thông xe, trời hửng nắng. Tuy nhiên, nhiều người địa phương cho biết nguy cơ sạt lở còn cao nên du khách cần hạn chế du lịch Hà Giang ít nhất hết tuần này.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận từ 14h ngày 30/9 đến 14h 1/10, lượng mưa tại nhiều nơi rất lớn, như Chiềng Nơi (Sơn La) 117 mm, Yên Thế (Lào Cai) 115 mm, Phương Độ (Tuyên Quang) 202 mm. Độ ẩm đất ở một số khu vực đã vượt 85%, gây nguy cơ sạt lở cao tại nhiều xã, phường miền núi.

Hoài Anh