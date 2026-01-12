Bộ sưu tập sản phẩm Japandi của Toshiba tại Tech Awards 2025

Toshiba mang đến loạt thiết bị gia dụng Japandi, nổi bật với bộ đôi máy giặt - sấy và tủ lạnh, giúp thương hiệu đạt cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025.

Giải thưởng công nghệ thường niên Tech Awards 2025 diễn ra ngày 8/1 tại TP HCM, thu hút 2.000 lượt khách tham dự cùng nhiều thương hiệu lớn. Góp mặt tại sự kiện năm nay, Toshiba mang đến bộ sưu tập thiết bị gia dụng cao cấp với thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Japandi với thông điệp "hoàn hảo trong thầm lặng".

Qua đó, Toshiba mong muốn người dùng cảm nhận được vẻ đẹp hòa quyện giữa nét tối giản của Nhật Bản và nét hiện đại, phóng khoáng xứ Bắc Âu. Từ tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đến nồi cơm điện, lò vi sóng, máy lọc nước... đều mang tông trắng Fuji White thanh lịch. Đi cùng là các chi tiết vân gỗ, mang đến sự liền mạch cho mọi không gian nội thất.

Phối cảnh toàn bộ dòng sản phẩm Japandi gồm bộ đôi máy giặt - sấy, lò vi sóng, nồi cơm điện, tủ lạnh và máy nước nóng lạnh. Ảnh: Toshiba

Nhờ sự đầu tư bài bản về công nghệ lẫn thẩm mỹ, bộ đôi máy giặt - sấy và tủ lạnh trong bộ sưu tập này đã giúp Toshiba mang về hai giải thưởng: Thương hiệu Tủ lạnh và Thương hiệu Máy giặt được yêu thích nhất 2025.

Tủ lạnh tối ưu bảo quản thực phẩm

Đóng vai trò tâm điểm trong gian bếp, dòng tủ lạnh Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) chinh phục người dùng và hội đồng chuyên môn nhờ thiết kế "built-in" (âm tường) với độ sâu 600 mm. Kích thước này giúp thiết bị nằm vừa vặn trong hộc tủ tiêu chuẩn, tối ưu diện tích và mang lại vẻ đẹp liền mạch cho căn bếp hiện đại.

Ngoài thiết kế, thiết bị tích hợp công nghệ Origin Fresh, giúp lưu giữ hương vị và dưỡng chất của thực phẩm. Ngăn đông mềm âm 3 độ C bảo quản thịt cá tươi ngon mà không cần rã đông. Trong khi ngăn đông sâu âm 30 độ C cấp đông nhanh, ngăn chặn sự phá vỡ tế bào, đảm bảo chất lượng thực phẩm. Ngoài ra, ngăn Hydro Fresh duy trì độ ẩm tối ưu, giữ rau củ luôn tươi và giàu vitamin tới 7 ngày, cho bữa ăn chất lượng và tiện lợi.

Bộ đôi giặt - sấy chăm sóc áo quần chuyên sâu

Cùng xuất hiện tại Tech Awards năm nay là bộ đôi máy giặt - sấy Toshiba Japandi T37. Thiết bị kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh gọn và công nghệ chăm sóc quần áo hiện đại. Khả năng xếp chồng cùng bảng điện tử tích hợp trên nền gỗ giúp tối ưu diện tích, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Bộ sưu tập thiết bị gia dụng cao cấp Japandi tại Tech Awards 2025. Ảnh: Toshiba

Về khả năng làm sạch, máy giặt TW-T37BZP115MWV (WT) tích hợp công nghệ UFB Pro sử dụng phản ứng điện phân tạo ra 5 loại oxy hoạt tính. Quá trình oxy hóa giúp loại bỏ tự nhiên các vết ố, vết bẩn cứng đầu mà không cần chất tẩy rửa mạnh, giúp quần áo bền màu theo thời gian.

Ở khâu sấy, máy sấy TD-T37BS90HWV (WT) với công nghệ sấy bơm nhiệt sử dụng luồng khí nóng tuần hoàn làm khô nhẹ nhàng thay vì dùng nhiệt độ cao. Nhờ đó, vải giữ được độ mềm tự nhiên, hạn chế hư tổn. Đặc biệt, Toshiba còn phát triển công nghệ Luxe Care sử dụng hơi nước nóng để làm mềm sợi vải, giúp khử mùi giảm nhăn trên bề mặt và làm mới trang phục nhanh chóng.

Những sản phẩm khác trong BST Japandi

Ngoài các sản phẩm giúp Toshiba đạt giải tại Tech Awards năm nay, thương hiệu còn mang đến loạt thiết bị gia dụng phong cách Japandi khác. Đơn cử có nồi cơm điện cao tần áp suất chân không RC-18VXWVN(W). Sản phẩm tích hợp đa dạng chức năng nấu với công nghệ ngâm chân không, nấu áp suất cùng công nghệ cao tần IH và nhiệt 3D ủ ấm.

Đi cùng còn có lò vi sóng kết hợp hấp Toshiba MX2-STR25SF(WH) với các tính năng thông minh như 47 menu nấu tự động. Máy nước nóng lạnh RWF-IW2469BVN(W) cũng gây ấn tượng với thiết kế Japandi tối giản, tích hợp công nghệ làm đá tự động cùng tính năng an toàn chống quá nhiệt tiện lợi.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Toshiba

Về thiết bị nhà tắm, thương hiệu mang đến máy nước nóng trực tiếp TWH-45MCNVN(W)-WB với vòi sen ba chế độ phun. Máy đạt tiêu chuẩn chống cháy UL94 V-0, tích hợp cảm biến nhiệt tự động ngắt điện khi nhiệt độ quá cao, tránh bỏng cho người dùng, giúp bảo vệ an toàn khi sử dụng.

Toshiba là thương hiệu Nhật Bản với bề dày hơn 150 năm hình thành và phát triển. Đến nay, đơn vị đã có 33 năm phục vụ người dùng tại thị trường Việt Nam, hiện diện trong hầu hết nhu cầu thiết yếu như tủ lạnh, giặt sấy, nồi cơm điện, máy lạnh, lò vi sóng, máy lọc nước và loạt gia dụng nhà bếp. Những năm gần đây, thương hiệu không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, tăng hiện diện thương hiệu với mục tiêu tiến gần hơn đến vị thế một trong những thương hiệu gia dụng được tin chọn hàng đầu.

Thy An