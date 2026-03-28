9 lợi ích ít biết của vỏ chanh

Vỏ chanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, có lợi cho răng, tim, hệ miễn dịch và giúp phòng ung thư.

Giàu dinh dưỡng

Mặc dù chỉ dùng với lượng nhỏ, vỏ chanh lại rất giàu dinh dưỡng. Một muỗng canh (khoảng 6 g) cung cấp khoảng 3 kcal, 1 g carbohydrate, 1 g chất xơ và gần 9% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Vỏ chanh còn chứa một ít canxi, kali, magie và đặc biệt là D-limonene - hợp chất tạo mùi thơm của họ cam quýt, đồng thời là chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe răng miệng

Sâu răng và các bệnh về nướu thường bắt nguồn từ sự phát triển quá mức của vi khuẩn, tiêu biểu là Streptococcus mutans. Vỏ chanh chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên có khả năng ức chế sự sinh sôi của các vi sinh vật gây hại này.

Vỏ chanh chứa nhiều hợp chất có đặc tính kháng khuẩn. Chiết xuất hoặc tinh dầu từ vỏ chanh có thể hỗ trợ hạn chế vi khuẩn trong khoang miệng, góp phần ngừa viêm nướu và giữ hơi thở thơm tho. Khi sử dụng ở nồng độ phù hợp, tác dụng này có thể rõ rệt hơn, hỗ trợ chăm sóc răng miệng tự nhiên.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là hàng rào bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân gây ra lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Vỏ chanh rất giàu flavonoid, vitamin C và D-limonene. Một số nghiên cứu cho thấy vỏ chanh có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn hẳn so với vỏ bưởi hay vỏ quýt. D-limonene có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2.

Đặc tính kháng khuẩn và nấm

Tác dụng kháng khuẩn của vỏ chanh không chỉ giới hạn ở khoang miệng mà còn có thể ức chế một số loại nấm gây nhiễm trùng da. Sử dụng vỏ chanh vẫn được xem là lựa chọn tự nhiên hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng.

Tăng cường miễn dịch

Vỏ chanh giàu vitamin C và flavonoid, hỗ trợ tăng cường miễn dịch bằng cách kích thích cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu chống lại vi khuẩn, virus. Bổ sung đủ vitamin C từ nguồn tự nhiên có thể giúp giảm mức độ và rút ngắn thời gian cảm lạnh. Vì vậy, thêm vỏ chanh vào trà hoặc món ăn là cách đơn giản để nâng cao sức đề kháng.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch và kiểm soát cholesterol

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu. Các hợp chất trong vỏ chanh như pectin (một loại chất xơ hòa tan), vitamin C và flavonoid có thể giúp cải thiện các chỉ số tim mạch như giảm cholesterol, kiểm soát huyết áp, giảm chất béo trung tính (triglyceride) và tăng mức cholesterol tốt (HDL).

Phòng ung thư

Vỏ chanh chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Flavonoid và vitamin C góp phần bảo vệ DNA khỏi đột biến, trong khi D-limonene lại cho thấy tác động tích cực trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư dạ dày.

Giảm triệu chứng sỏi mật

Sỏi mật là các khối kết tinh hình thành trong túi mật, có thể gây đau và khó chịu. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất D-limonene trong vỏ chanh có khả năng hỗ trợ hòa tan sỏi mật cholesterol.

Đa năng trong nấu ăn và làm đẹp

Không chỉ có lợi cho sức khỏe, vỏ chanh còn được ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Ngâm vỏ chanh với giấm có thể tạo dung dịch tẩy rửa tự nhiên, giúp khử mùi và làm sạch bề mặt. Ngoài ra, nó còn được dùng để làm sạch kim loại hoặc kết hợp với đường, dầu ôliu để tẩy tế bào chết, hỗ trợ làm sáng, mịn da.

Để tận dụng lợi ích của vỏ chanh, cần chú ý khâu làm sạch do bề mặt có thể chứa thuốc trừ sâu hoặc lớp sáp bảo quản; nên ưu tiên chanh hữu cơ hoặc rửa kỹ bằng nước muối, baking soda trước khi dùng. Vỏ chanh có thể được bào sợi rắc lên món ăn, đông lạnh để dùng dần hoặc sấy khô làm trà, gia vị.

Vỏ chanh vẫn có thể gây kích ứng ở người có da nhạy cảm, đặc biệt khi dùng trực tiếp trên da và tiếp xúc với ánh nắng. Vì vậy, nên sử dụng với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể khi áp dụng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)