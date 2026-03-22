7 chú chó đào thoát khỏi kẻ trộm, vượt 18 km về nhà

Trung QuốcBị những kẻ trộm chó bắt đi, 7 con vật đã tự cắn rách lồng sắt để trốn thoát, chạy 18 km trong đêm, tìm đường về với chủ cũ.

Tối 16/3, hành trình sinh tồn của bầy chó bắt đầu trên tuyến cao tốc Trường Song, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Theo tờ Dahe Daily, 7 con chó này gồm nhiều giống như Becgie, Golden, Corgi sống chung một làng. Trước đó, chúng bị những kẻ trộm chó bắt giữ đưa tới lò mổ.

Trên đường bị chở đi, đàn chó cắn rách lồng sắt để thoát thân. Camera hành trình của các phương tiện trên đường đã ghi lại cảnh 7 con vật men theo lề cao tốc đầy xe cộ. Sau đó, chúng chuyển hướng, băng qua một cánh đồng hoang vắng, tối tăm để tìm đường về nhà ở huyện Song Dương, cách đó gần 18 km.

Chú chó chăn cừu Đức bị thương ở chân và được những con chó khác tự động bảo vệ. Ảnh: Douyin

Hành trình thêm gian nan khi một con Becgie trong đàn bị thương nặng ở chân, bước đi tập tễnh. Thay vì bỏ lại đồng loại, sáu con chó còn lại tự động vây quanh, tạo thành một "bức tường sống" che chắn cho con bị thương ở giữa. Chúng chủ động giảm tốc độ, dò dẫm từng bước qua những địa hình phức tạp để đảm bảo không thành viên nào bị rớt lại.

Nhận được tin báo từ người đi đường, trạm cứu hộ động vật Cát Lâm đã cử một đội đi tìm kiếm. Đại diện trạm cho biết họ phải huy động nhiều tình nguyện viên, sử dụng drone quét các cánh đồng rộng lớn và phối hợp với dân làng rà soát từng tuyến đường. Đến rạng sáng hôm sau, toàn bộ 7 con chó được tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Câu chuyện tẩu thoát ngoạn mục lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Hàng nghìn người bày tỏ sự kinh ngạc trước sức chịu đựng và sự gắn kết của loài vật. "Băng qua cao tốc và cánh đồng trong đêm với một người bạn bị thương là điều không tưởng. Chúng không chỉ thông minh mà còn sở hữu tình nghĩa đáng kinh ngạc", một người dùng bình luận.

Hình ảnh nhóm 7 chú chó được người dân phát hiện trên một cánh đồng cách huyện Song Dương gần 18 km. Ảnh: Douyin

Hành trình tìm đường về nhà của loài chó từng được ghi nhận qua nhiều trường hợp trong lịch sử. Năm 2015, chú chó Georgia May đi bộ 56 km về nhà sau khi lạc tại vùng đồi núi California (Mỹ). Chú chó săn Laser cũng tự tìm về khu phố ở Canada sau sáu tuần thất lạc cách xa 80 km. Kỷ lục thuộc về Bobbie, chú chó lai đã băng qua nhiều dãy núi tuyết, hoàn thành quãng đường hơn 4.500 km từ bang Indiana về Oregon (Mỹ) trong 6 tháng hồi năm 1924.

Lý giải hiện tượng này, tạp chí National Geographic cho biết khả năng định hướng của chó được thừa hưởng từ tổ tiên là loài sói xám. Zazie Todd, tác giả sách nghiên cứu hành vi động vật, cho biết chó có khả năng xây dựng "bản đồ tinh thần" về môi trường xung quanh nhờ khứu giác nhạy bén gấp 10.000-100.000 lần con người.

Bà Bridget Schoville, Giám đốc khoa học hành vi tại Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật Mỹ (ASPCA), cho biết chó định hướng bằng cách ghi nhớ âm thanh, mùi hương và vị trí các điểm mốc quen thuộc so với nhà của chúng. "Từ đó tự vạch ra một con đường thẳng để trở về dù bị bỏ lại ở những khu vực hoàn toàn xa lạ", bà Bridget nói.

Minh Phương (Theo HK01)