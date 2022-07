Những lầm tưởng về con đường lây nhiễm viêm gan C

Viêm gan C lây qua chung đụng đũa muỗng, hắt hơi lây virus viêm gan C, muỗi đốt lây truyền viêm gan C là những lầm tưởng thường gặp.

Viêm gan phát triển do nhiễm virus hoặc uống rượu, ảnh hưởng của chất độc, thuốc, tình trạng tự miễn dịch. Có năm loại chính là viêm gan A, B, C, D, E. Trong đó, viêm gan siêu vi B, C phổ biến hơn 3 loại còn lại. Viêm gan siêu vi C chủ yếu lây qua việc tiếp xúc với máu người bệnh do quan hệ tình dục không an toàn và khoảng 5% lây truyền từ mẹ sang con, theo Very Well Health.

Mặc dù con đường lây truyền viêm gan C khá rõ ràng nhưng không ít người hiểu lầm về căn bệnh này. Dưới đây là những lầm tưởng thường gặp.

Dùng chung thìa, muỗng

Bạn đến nhà người quen và tham gia một bữa tiệc, bạn được mời nếm thử món ăn. Bạn có thể thử mà không cần lo lắng quá nhiều về nguy cơ lây nhiễm viêm gan C vì dùng chung dụng cụ ăn uống không làm lây lan virus viêm gan C. Viêm gan C chỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu bị nhiễm bệnh, không lây qua nước bọt.

Hôn nhau

Virus viêm gan C không lây lan qua nước bọt khi hôn nhau. Theo Medical News Today, trên thực tế, khả năng nhiễm virus viêm gan khi hôn là không có. Tuy nhiên, nếu quá trình hôn nhau, không may miệng xảy ra các vết rộp, vết cắt gây chảy máu và nụ hôn kéo dài thì nguy cơ phơi nhiễm sẽ tăng lên. Do viêm gan C lây qua đường máu. Mặc dù khả năng này rất hiếm khi xảy ra nhưng về lý thuyết có thể được tính đến.

Ôm, nắm tay một người

Tiếp xúc thông thường không có nguy cơ cao lây nhiễm viêm gan C vì những tiếp xúc này không tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh là máu. Viêm gan A thường xuyên lây lan qua đường tiêu hóa và có thể ngăn ngừa bệnh này bằng các biện pháp rửa tay tốt. Tuy nhiên, bệnh viêm gan C không lây lan theo cách này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, viêm gan C không lây lan qua hôn, ôm, dùng chung đồ dùng, ho, hắt hơi hoặc dùng chung thức ăn hoặc nước uống.

Nắm tay không lây truyền viêm gan C. Ảnh: Freepik

Hắt hơi

Ở gần trong khi ai đó đang ho và hắt hơi có thể khiến bạn lo lắng về nguy cơ lây nhiễm viêm gan C qua đường hô hấp. Tuy nhiên, theo Very Well Health, viêm gan C không lây qua đường hô hấp. Nghĩa là việc tiếp xúc, nói chuyện thông thường, hắt hơi không tạo nguy cơ lây lan virus. Do đó, nếu trong gia đình, bạn bè có người thân mắc viêm gan C, bạn vẫn có thể sống chung, giao tiếp.

Ăn thức ăn và nước uống

Một số virus viêm gan lây lan qua thức ăn và nước uống, trong đó điển hình là viêm gan A. Tuy nhiên, viêm gan C không lây qua đường phân - miệng, tức là thức ăn nước uống không có nguy cơ lây nhiễm viêm gan C. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ vệ sinh khi ăn uống, đảm bảo ăn chín, uống sôi để có sức khỏe tốt.

Muỗi

Một số người nghĩ rằng vì muỗi có thể truyền bệnh sốt rét và sốt vàng da nên chúng có thể lây truyền HIV và viêm gan C. Nhưng theo Very Well Health, muỗi không thể truyền bệnh qua đường máu và đương nhiên nó không thể lây truyền viêm gan C.

Tất cả mẹ nhiễm viêm gan C đều lây cho con

Suy nghĩ này là chưa đúng, vì khoảng 3,6% phụ nữ mang thai có virus viêm gan C, việc lây truyền chủ yếu xảy ra trong tử cung khi mẹ đang mang thai và trước khi sinh, nguy cơ khoảng dưới 1%, tùy thuộc vào tải virus của người mẹ và các yếu tố nguy cơ khác. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy virus viêm gan C lây qua việc cho con bú sữa mẹ, trẻ bú bình, trẻ bú mẹ có nguy cơ lây nhiễm như nhau, theo Very Well Health.

Vì lý do này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Đại hội Bác sĩ Sản phụ khoa Mỹ và Học viện Nhi khoa Mỹ đều ủng hộ việc các bà mẹ nhiễm virus viêm gan C cho con bú. Tuy nhiên, nếu người mẹ bị nứt hoặc chảy máu núm vú thì nên để vết thương lành lại.

Anh Chi