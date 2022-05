Nguy cơ lây viêm gan qua đường tình dục

Trong các loại viêm gan, viêm gan B và viêm gan C có nguy cơ cao lây qua đường quan hệ tình dục nếu không sử sụng các biện pháp phòng tránh.

Các bệnh viêm gan do virus chủ yếu lây qua ăn uống, qua đường máu, đường phân - miệng hoặc dùng chung kim tiêm. Tuy nhiên, quan hệ tình dục cũng có thể dẫn đến có nguy cơ lây truyền một số virus viêm gan.

Viêm gan A lây lan qua đường phân - miệng, tức là nó có thể xảy ra nếu tiếp xúc trực tiếp bằng miệng - hậu môn hoặc tiếp xúc với ngón tay, đồ vật ở trong hoặc gần hậu môn của người bị bệnh. Dù chỉ một lượng nhỏ phân chứa virus tình cờ vào trong miệng, khả năng nhiễm trùng cũng có thể xảy ra.

Viêm gan B có thể lây truyền qua đường tình dục và theo một số nghiên cứu nó lây lan nhanh hơn HIV từ 50-100 lần. Viêm gan B được tìm thấy trong dịch tiết âm đạo, nước bọt và tinh dịch. Quan hệ tình dục bằng miệng và đặc biệt là quan hệ tình dục qua đường hậu môn, dù là tình dục khác giới hay đồng tính đều là con đường lây truyền viêm gan B.

Viêm gan B không lây qua nắm tay, ôm, hôn... Tuy nhiên, vì virus viêm gan B được tìm thấy trong nước bọt nên nguy cơ lây truyền khi hôn sâu có thể xảy ra và nguy cơ này sẽ tăng lên nếu bạn tình có vết cắt hoặc vết loét hở trong miệng.

Quan hệ đồng giới có nguy cơ lây truyền viêm gan cao. Ảnh: Freepik

Viêm gan C lây truyền qua đường máu. Bệnh thường lây khi một người tiếp xúc với máu của người khác có virus thông qua dùng chung bơm kim tiêm, dùng chung các vật dụng chăm sóc cá nhân như dao cạo râu hoặc đồ cắt móng tay, xăm hình hoặc xỏ lỗ. Viêm gan C hiếm khi được tìm thấy trong tinh dịch, nước bọt hoặc dịch âm đạo. Trường hợp tìm thấy virus viêm gan C trong tinh dịch thường ở mức độ thấp khó gây nhiễm trùng.

Viêm gan C hiếm khi lây truyền từ người này sang người khác khi quan hệ tình dục. Mặc dù vậy nguy cơ lây vẫn có thể xảy ra nếu hoạt động tình dục có tiếp xúc với máu, chẳng hạn như quan hệ tình dục qua đường hậu môn, quan hệ tình dục mạnh, quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt mà không có bao cao su. Tỉ lệ lây bệnh viêm gan C qua đường tình dục thường cao hơn ở nam giới có quan hệ đồng tính, cao gấp 10-15 lần dân số chung.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo một con đường lây truyền viêm gan khác là qua đồ chơi tình dục. Vì virus viêm gan B có thể tồn tại bên ngoài cơ thể từ một tuần trở lên nên khi sử dùng các loại đồ chơi tình dục không đảm bảo vệ sinh vẫn có nguy cơ lây truyền viêm gan.

Người có nguy cơ mắc bệnh viêm gan hoặc có các dấu hiệu viêm gan nên nói chuyện cởi mở với bạn tình để cùng tìm cách phòng ngừa. Khi có các dấu hiệu vàng da, vàng mắt, hoặc các triệu chứng khác của bệnh viêm gan như sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau khớp hoặc đau bụng và đi tiêu có màu đất sét,... người bệnh nên đi xét nghiệm máu để xác định tình trạng bệnh.

Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)