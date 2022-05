Hôn nhau có lây viêm gan không?

Lây truyền viêm gan do hôn nhau hầu như không tồn tại nhưng hôn lâu và hôn người có vết rách chảy máu ở miệng có thể xảy ra lây nhiễm.

Nhiều người thường quan niệm rằng hôn nhau tức là đang tiếp nhận tất cả những gì từ người kia, đồng nghĩa, nụ hôn thân mật có thể lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng cao.

Theo trang Very Well Health (Mỹ), quan niệm này không đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai. Đầu tiên, cơ hội lây nhiễm viêm gan do hôn hầu như không tồn tại vì virus này không lây qua nước bọt.

Cụ thể, viêm gan B lây truyền qua đường máu, kim tiêm và quan hệ tình dục. Viêm gan B cũng có thể lây truyền trong quá trình sinh nở từ mẹ sang trẻ sơ sinh. Viêm gan C lây truyền qua kim tiêm và máu. Viêm gan D truyền cho một người đã mắc bệnh viêm gan B và lây qua đường máu, kim tiêm và quan hệ tình dục. Viêm gan D có thể lây truyền trong quá trình sinh nở từ mẹ sang trẻ sơ sinh nhưng trường hợp này rất hiếm. Còn viêm gan A và E cũng không lây lan qua nụ hôn vì chúng chỉ lây truyền qua đường phân - miệng thông qua các nguồn nước bị ô nhiễm.

Đường phân - miệng có nghĩa là phân đã bị ô nhiễm, bằng cách nào đó vào thực phẩm hoặc nguồn nước. Sau đó, virus lây truyền tiếp qua đường miệng khi người đó sử dụng phải nước bị ô nhiễm. Một nguyên nhân phổ biến khác tăng nguy cơ lây truyền bệnh qua đường phân - miệng là không rửa tay sau khi đi vệ sinh.

Hôn nhau thường không làm lây lan virus viêm gan. Ảnh: Freepik

Trên thực tế, khả năng nhiễm virus viêm gan khi hôn là không có. Tuy nhiên, trong trường hợp một người tiếp xúc trực tiếp với máu bị nhiễm bệnh có thể lây lan một số loại virus này. Nếu quá trình hôn nhau, không may miệng xảy ra các vết rộp, vết cắt gây chảy máu và nụ hôn kéo dài thì nguy cơ phơi nhiễm sẽ tăng lên. Mặc dù khả năng này rất hiếm khi xảy ra nhưng về lý thuyết có thể được tính đến.

Xét riêng về viêm gan C, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, viêm gan C không lây lan qua hôn, ôm, dùng chung đồ dùng, ho, hắt hơi, hoặc dùng chung thức ăn hoặc nước uống. Tóm lại, virus này không lây qua nước bọt, nguy cơ lây truyền viêm gan C trong sinh hoạt tình dục bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng là thấp.

Để ngăn ngừa viêm gan A, E lây truyền qua đường phân - miệng, mọi người nên rửa tay kỹ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng dung dịch khử trùng tay khi không có xà phòng và nước, thực hành các quy trình xử lý thực phẩm an toàn và cẩn thận. Bạn cần tránh uống nước trong hồ bơi hoặc từ các nguồn không uống được khác, sử dụng khăn tắm dùng một lần, làm sạch hoặc khử trùng các bề mặt thường chạm vào như tay nắm cửa, tay cầm vòi nước, điều khiển từ xa...

Anh Chi

(Theo VeryHealthWell, MedicalNewsToday)