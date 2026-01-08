Những món người bệnh viêm gan B nên hạn chế

Nội tạng, thịt dê, nhân sâm, măng, thực phẩm chế biến sẵn, chứa chất béo xấu, cyanide, có thể gây ngộ độc, tăng áp lực cho gan.

Viêm gan B là bệnh gây tổn thương gan do virus viêm gan B. Người bị viêm gan B có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và các bệnh khác ở gan. Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bệnh nên chọn chế độ ăn ưu tiên rau xanh, trái cây, hạn chế một số thực phẩm sau:

Nội tạng gồm tim, gan, dạ dày, lòng... chứa nhiều cholesterol, dễ khiến người bệnh gặp các vấn đề như khó tiêu, ảnh hưởng đến quá trình thải độc tố trong cơ thể và bài tiết mật trong gan. Người bệnh viêm gan B cần hạn chế ăn nội tạng để không làm gan vốn đã tổn thương lại càng yếu hơn.

Thịt dê chứa lượng chất béo lớn, ảnh hưởng đến khả năng trao đổi chất và thải độc tố, tạo áp lực lớn lên gan.

Bác sĩ Phương khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tôm có lượng đạm và cholesterol cao, ăn quá nhiều một lúc khiến gan chịu áp lực, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng và làm suy giảm chức năng cơ quan này.

Măng chứa nhiều chất cyanide, khi gặp enzyme sẽ chuyển hóa thành HCN - một loại chất độc với cơ thể, nhất là gan.

Nhân sâm là thực phẩm có tính tăng nhiệt, không phù hợp với cơ thể vốn đã có nhiệt độ cao như bệnh nhân viêm gan B. Người bệnh sử dụng nhân sâm có nguy cơ xuất huyết.

Các món cay nóng ảnh hưởng đến quá trình thải độc cho gan. Người bị viêm gan B ăn các món cay nóng như tiêu, ớt, sa tế, mù tạt, riềng... làm chậm quá trình chữa lành cũng như khả năng phục hồi chức năng gan.

Thức ăn chế biến sẵn, đồ đóng hộp chứa lượng chất bảo quản cao, nhiều gia vị đường, muối, chất béo. Nếu người bệnh viêm gan B ăn những loại thực phẩm đóng hộp, gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa.

Món ăn chứa nhiều dầu mỡ có lượng chất béo lớn, là một trong những yếu tố thúc đẩy hình thành bệnh gan nhiễm mỡ. Người bệnh viêm gan B cần hạn chế dùng các món ăn này để giảm tải cho gan.

Món ăn nhiều dầu mỡ làm tăng áp lực cho gan. Anh Chi

Bia rượu chứa cồn, khi vào bên trong cơ thể được chuyển hóa thành chất có hại cho gan, gây viêm, thoái hóa mỡ. Người bị viêm gan B uống rượu bia có nguy cơ cao mắc các bệnh lý nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan.

Chất kích thích như thuốc lá, cafein... làm kích thích, tăng cường hoạt động của hệ thần kinh trung ương, tạo ra sức ép lên gan, gây tổn thương nặng cho cơ quan này. Sử dụng các chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tim, não.

Bảo Trâm