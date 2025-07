Dấu hiệu cảnh báo viêm gan B giai đoạn đầu

Mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ, buồn nôn, nôn, chướng bụng, đầy hơi, đau nhức xương khớp có thể cảnh báo sớm bệnh viêm gan B.

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. BS.CKI Nguyễn Thanh Huyền Vân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết biểu hiện của viêm gan B giai đoạn đầu thường khá mờ nhạt nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, nếu chú ý kỹ, người bệnh có thể nhận biết dấu hiệu từ sớm.

Mệt mỏi kéo dài

Virus HBV xâm nhập vào cơ thể có thể gây mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng ngay cả khi không làm việc nặng hay vận động nhiều. Tình trạng này do virus gây rối loạn chuyển hóa trong tế bào gan, làm suy giảm chức năng gan, ảnh hưởng đến quá trình lọc máu, chuyển hóa năng lượng và loại bỏ độc tố.

Sốt nhẹ

Đây là một trong những dấu hiệu của bệnh viêm gan B giai đoạn đầu, đặc biệt là sốt vào buổi chiều hoặc tối. Sốt thường chỉ khoảng từ 37,5 độ C đến 38 độ C, kéo dài vài ngày mà không rõ nguyên nhân. Do biểu hiện này khá giống với cảm cúm thông thường nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự dùng thuốc hạ sốt mà không đi khám khiến bệnh chậm được phát hiện, theo bác sĩ Vân.

Bác sĩ Huyền Vân khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Buồn nôn, chán ăn

Virus viêm gan B ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tiêu hóa, khiến người bệnh thường xuyên buồn nôn, chán ăn, nhanh bị đầy bụng, ăn không ngon miệng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân và suy nhược. Trẻ em mắc viêm gan B có thể biếng ăn, chậm lớn hơn so với bình thường.

Chướng bụng, đầy hơi

Gan tổn thương khiến quá trình chuyển hóa dịch mật bị cản trở. Người bệnh có thể cảm thấy chướng bụng, đầy hơi, nhất là sau khi ăn hoặc vào buổi tối. Bụng có thể căng tức nhẹ, kèm theo cảm giác khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề, cần được kiểm tra kịp thời.

Rối loạn tiêu hóa

Gan đóng vai trò điều hòa tiêu hóa nên khi cơ quan này gặp vấn đề, người bệnh dễ bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, ợ hơi... Sau khi ăn các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ hoặc đạm (như thịt, cá, trứng...), các triệu chứng này càng rõ rệt.

Đau tức vùng hạ sườn phải

Người bệnh có thể cảm nhận được cơn đau tức nhẹ ở vùng này. Cơn đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội hơn khi vận động mạnh hoặc sau bữa ăn nhiều chất béo. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy gan đang bị tổn thương, cần được khám và siêu âm để xác định nguyên nhân chính xác.

Đau nhức xương khớp

Theo bác sĩ Vân, không nhiều người biết rằng đau nhức xương khớp cũng có thể là biểu hiện của bệnh viêm gan B giai đoạn đầu. Triệu chứng này xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng với virus, gây viêm tại các khớp. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhức nhẹ, cứng khớp vào buổi sáng, đau lưng hoặc mỏi cơ toàn thân. Tuy nhiên, do biểu hiện không đặc hiệu nên dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý xương khớp thông thường.

Nước tiểu sẫm màu

Nguyên nhân do gan không thể chuyển hóa và đào thải bilirubin (một loại sắc tố mật có màu vàng cam) ra ngoài khiến chất này tích tụ và được bài tiết qua đường tiểu. Nếu nước tiểu có màu đậm bất thường (chuyển sang màu cam đậm, nâu hoặc hổ phách) và kéo dài trong nhiều ngày và không kèm theo mất nước có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan.

Vàng da, vàng mắt

Biểu hiện này xảy ra khi bilirubin tích tụ trong máu và ngấm vào các mô dưới da, mắt. Ban đầu mắt vàng nhẹ, sau đó vàng da toàn thân. Tuy nhiên, triệu chứng này thường xuất hiện khi tổn thương gan đã tương đối rõ ràng khi ở giai đoạn muộn.

Ngứa da, phát ban

Trong một số trường hợp, người mắc viêm gan B có thể ngứa da, phát ban nhẹ. Triệu chứng này xuất hiện khi độc tố không được gan đào thải hiệu quả, dẫn đến kích ứng thần kinh dưới da. Phản ứng miễn dịch đối với virus viêm gan B cũng dễ gây tổn thương da, tạo nên các mảng ban đỏ hoặc nổi mẩn ngứa.

Bác sĩ Vân lưu ý biểu hiện của viêm gan B giai đoạn đầu có thể không rõ rệt, dễ nhầm với các bệnh thông thường nên cần chú ý đến các thay đổi bất thường trong cơ thể. Nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, người sống trong vùng dịch, phụ nữ mang thai... nên xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm và điều trị bệnh này hiệu quả.

Thảo Nhi