Uống nước đậu đen rang có thải độc gan không?

Bạn tôi uống nước đậu đen rang mỗi ngày để thải độc gan, làn da trông mịn màng và tươi trẻ hơn. Tôi có nên áp dụng cách này không, hiệu quả ra sao? (Thu Hoài, TP HCM)

Trả lời:

Đậu đen giàu polyphenol, anthocyanin, flavonoid cùng protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất... Đây là những hợp chất dễ tan trong nước, hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa, có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa, đào thải độc tố của gan. Anthocyanin và polyphenol trong đậu đen có khả năng chống gốc tự do, giảm phản ứng viêm, bảo vệ tế bào gan.

Rang đậu đen trước khi nấu tạo điều kiện cho các hoạt chất này dễ được giải phóng, tạo mùi thơm, làm giảm chất gây đầy bụng, giúp dễ tiêu hóa hơn.

Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Ảnh được tạo bởi AI

Nước đậu đen rang mang đến nhiều tác dụng nhưng bạn chỉ nên uống 2-3 lần một tuần, mỗi lần khoảng 100-250 ml tùy thể trạng. Không dùng nước đậu đen thay thế hoàn toàn nước lọc hoặc uống với lượng lớn trong một thời gian dài. Người bệnh gan, thận mạn tính, rối loạn tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Để làm nước đậu đen rang, nên chọn nguyên liệu sạch, không bị ẩm mốc. Sau khi rửa sạch, để ráo, nên rang đậu ở lửa vừa, trong khoảng 10 phút, đến khi hạt đậu thơm, hơi nứt vỏ. Sau khi rang, có thể nấu đậu đen với nước trong vòng 10 phút hoặc ủ nước sôi khoảng 15-20 phút để bảo toàn các hợp chất chống gốc tự do nhiều nhất.

Cách chăm sóc gan hiệu quả là kết hợp uống nước đậu đen và duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ. Bạn có thể bổ sung các tinh chất thiên nhiên như Wasabia và S.Marianum có tác dụng tăng cường thải độc, hỗ trợ bảo vệ gan nhờ kiểm soát tế bào kupffer không hoạt động quá mức.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM