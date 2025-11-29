Ba người trong gia đình nhập viện do cúm A

Hà NộiVợ chồng chị Minh và bố lần lượt nhập viện vì sốt cao, xét nghiệm cho thấy cùng mắc cúm A.

Hai ngày trước khi nhập viện, chị Minh (24 tuổi) sốt 39 độ C, gai rét, đau đầu dữ dội, nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy gần 20 lần mỗi ngày, đau rát họng, ho, chóng mặt, mệt mỏi. Chị Minh tiền sử đau đầu vận mạch, rối loạn chức năng tiền đình, viêm amidan cấp mủ, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm dạ dày - tá tràng cấp, hạ kali máu, siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận quai ruột non chứa dịch và tăng nhu động, nhiễm khuẩn tiêu hóa bội nhiễm.

Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, chỉ định điều trị cúm A và bệnh tiêu hóa cho chị Minh bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc chống nôn, giảm đau, bổ sung kali.

Chị Minh đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau 3 ngày điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai ngày chăm sóc vợ tại bệnh viện, chồng chị Minh cũng sốt cao kèm ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi, dương tính với cúm A. Sau điều trị bằng thuốc kháng virus, anh hết sốt, hết đau ngực.

Bố chồng chị Minh nhập viện sau con trai hai ngày, trong tình trạng choáng ngất do sốt cao khó hạ, mệt kéo dài. Trước đó, ông sốt 38,5 độ C, ho khan lẫn đờm, tự uống thuốc, song mệt nhiều. Khi đang vệ sinh cá nhân, lúc đứng dậy, ông bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh.

Ông dương tính với cúm A, ngoài ra còn suy thận cấp, viêm phế quản do biến chứng của bệnh. Kết quả MRI sọ não cho thấy tình trạng thoái hóa chất trắng và teo não theo tuổi. Sau ba ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh ổn định, có thể dùng thuốc đường uống.

Bệnh cúm đang vào mùa trên cả nước. Bộ Y tế ghi nhận hơn 11.000 ca cúm trong ba tháng qua, cảnh báo dịch. Tính từ tháng 10 đến nay, khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận số ca nội trú điều trị cúm A bằng một nửa số ca của cả năm 2024, riêng trong tuần gần đây có 42 ca cúm A nhập viện mới. Nhiều bệnh nhân nặng do biến chứng, không ít trường hợp một gia đình có 2-4 người cùng nhập viện do cúm A.

Dấu hiệu cúm thường gặp như sốt, ho, đau đầu, đau mỏi người đôi khi dễ nhầm với bệnh cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, virus cúm A có khả năng gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bội nhiễm, dẫn đến viêm amidan mủ, viêm phế quản, viêm phổi, biến chứng khác như sốc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim. Người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh nền hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người già, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ có thai dễ diễn tiến nặng.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo người bệnh nên đến bệnh viện khi sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường, ho nhiều, khó thở, đau ngực, nôn nhiều. Phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh mũi họng, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh, tiêm vaccine cúm hàng năm.

Thanh Ba