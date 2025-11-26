Cúm A thổi bùng biến chứng hô hấp ở người bệnh ung thư

Hà NộiBà Sáp, 68 tuổi, đang hóa trị ung thư vú, nhập viện cấp cứu do cúm A biến chứng suy hô hấp cấp, viêm phổi.

Bà Sáp sốt, ho hai ngày trước khi nhập viện. Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chỉ số SpO₂ của bà 89-90% (bình thường hơn 95%), nhịp thở tăng lên 22 lần mỗi phút, có tiếng ran nổ ở đáy phổi phải là dấu hiệu thường gặp khi viêm phổi, nước mũi đặc vàng. Người bệnh dương tính cúm A, biến chứng viêm phổi gây suy hô hấp.

Bà Sáp bị ung thư vú 7 năm, đang hóa trị duy trì. Bác sĩ Tâm cho rằng bà Sáp điều trị bằng hóa chất kéo dài khiến hệ miễn dịch ảnh hưởng, số lượng bạch cầu giảm, khả năng chống chọi với các tác nhân gây bệnh giảm. Khi nhiễm cúm A, tình trạng suy giảm miễn dịch khiến bệnh chuyển nặng chỉ sau một ngày.

Bác sĩ chỉ định bà Sáp điều trị bằng thuốc kháng virus cúm, kháng sinh đường tĩnh mạch để kiểm soát nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, thở oxy kính mũi 2 lít/phút nhằm cải thiện oxy máu đồng thời bù nước và điện giải. Sau khoảng 48 giờ điều trị, người bệnh giảm sốt, đỡ mệt, chỉ số SpO₂ trở về mức an toàn, tự thở được. Các triệu chứng nghẹt mũi, ho nhiều và nôn giảm rõ rệt, bà xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Tâm dặn dò bà Sáp lịch tái khám trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Virus cúm A biến đổi kháng nguyên bề mặt liên tục, khả năng lây lan mạnh, đặc biệt trong mùa lạnh ẩm, theo bác sĩ Tâm. Dùng thuốc kháng virus trong 48 giờ đầu giúp giảm triệu chứng, nguy cơ biến chứng.

Ba tháng gần đây, cả nước ghi nhận 8.500-11.000 ca cúm mùa mỗi tháng, tăng đột biến so với giữa năm, Bộ Y tế cảnh báo dịch bùng phát. Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tính từ tháng 10 đến nay khoa Nội tổng hợp tiếp nhận số ca nội trú điều trị cúm A bằng một nửa số ca của cả năm (riêng trong tuần gần đây có 40 ca cúm A nhập viện mới).

"Cúm A không phải là bệnh nhẹ ở người trưởng thành, đặc biệt là những người có bệnh nền và hệ miễn dịch suy giảm", bác sĩ Tâm nói, đồng thời khuyến cáo tăng cường vệ sinh phòng bệnh, đeo khẩu trang nơi đông người, khám ngay khi sốt cao, ho nhiều, đau mỏi hoặc khó thở.

Thanh Ba