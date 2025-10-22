Bệnh viện Tâm Anh khai trương phòng khám đa khoa lớn nhất Hà Nội

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy rộng 17.000 m2 với 28 chuyên khoa, gần 200 phòng chức năng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số có thể phục vụ 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy khai trương sáng 22/10 tại số 265 Cầu Giấy - cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất. Hiện đây là phòng khám đa khoa lớn nhất tại Hà Nội với 5 tầng nổi, diện tích gần 17.000 m2, hàng trăm bác sĩ và các chuyên gia đầu ngành.

Đại diện Bệnh viện Tâm Anh cắt băng khai trương phòng khám. Ảnh: Thanh Linh

Ngay ngày đầu hoạt động, từ 6h30 nhiều người bệnh đã có mặt lấy số thứ tự chờ lượt khám, đông nhất là khoa Thần kinh, Tiêu hóa, Tim mạch... Nhiều gia đình kết hợp khám bệnh cho người lớn vừa tiêm vaccine cho trẻ em tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC khai trương cùng ngày cạnh phòng khám.

Chị Kim Anh, ở Trung Kính, cho hay đã tìm hiểu thông tin về phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy tối qua, đến sáng nay đưa mẹ đến khám để được hưởng ưu đãi nhân dịp khai trương. Chị chia sẻ bất ngờ bởi ngay ngày mở cửa phòng khám đã đông bệnh nhân song quy trình thăm khám khá nhanh chóng, suôn sẻ. "Gia đình tôi nhiều năm nay khám ở cơ sở Tâm Anh Long Biên, giờ phòng khám mới gần nhà rất thuận tiện cho người cao tuổi như mẹ tôi", chị nói.

Bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội vào sáng sớm và có mặt ở phòng khám lúc 7h, chị Hoa, 37 tuổi, cho biết không gặp khó khăn gì trong việc đi lại hay tìm cơ sở mới. "Tôi điều trị bệnh thần kinh ở bệnh viện Tâm Anh hơn hai năm nay, tình trạng đau đầu cải thiện nên tái khám theo lịch để bác sĩ theo dõi", chị Hoa nói.

Đây là cơ sở khám chữa bệnh thứ 5 thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trên toàn quốc. Theo bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy vận hành như một bệnh viện thu nhỏ, đồng nhất về nhân lực, công nghệ và tiêu chuẩn chuyên môn với cơ sở khác trên toàn hệ thống. Phòng khám có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, trong đó nổi bật nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu...

Khu thăm khám dành cho bệnh nhân VIP. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho hay mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu, lĩnh vực khó là điểm đặc biệt của cơ sở mới này. "Phòng khám không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám tầm soát tổng quát và chuyên sâu các chuyên khoa, mà là một trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao", bác sĩ Ngọc nói.

Phòng khám ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuỗi quản trị vận hành cũng như máy móc thiết bị y tế. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tự động hóa toàn phần, ứng dụng AI giúp phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí. Hệ thống bệnh án điện tử (EMR) giúp người bệnh dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám.

Nhiều máy móc, thiết bị mới trên thế giới được đưa vào ứng dụng như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ) đang được nhiều trung tâm hàng đầu thế giới sử dụng chuyên biệt cho lĩnh vực sản phụ khoa. Hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Đan Mạch) giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng thông qua việc ghi lại chuyển động mắt và phản xạ đầu - mắt.

"Đây là nỗ lực của hệ thống y tế Tâm Anh nhằm xây dựng dịch vụ y tế thông minh, cá thể hóa và chuẩn quốc tế tại Việt Nam", bác sĩ Ngọc nói.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla hỗ trợ tầm soát và chẩn đoán sớm các bệnh lý não - cột sống, tim mạch, cơ xương khớp, ổ bụng, tuyến vú. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Cấp cứu đột quỵ là thế mạnh của hệ thống y tế Tâm Anh nên cũng được triển khai tại phòng khám. Nếu cần thiết, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị chuyên sâu. Các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng tổ chức khám ngoài giờ và cuối tuần để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đánh giá Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy giúp người dân thủ đô và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Ông kỳ vọng hệ thống Tâm Anh là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Tâm Anh là hệ thống cơ sở y tế lớn với hệ sinh thái đa dạng, tạo dấu ấn trong phát triển chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại Việt Nam. Hệ thống hiện có 5 cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, trong đó 2 cơ sở ở Hà Nội và 3 cơ sở ở TP HCM, mỗi ngày tiếp nhận hơn 6.000 lượt khách. Hệ sinh thái này cũng đi đầu trong hình thành và xây dựng quy chuẩn tiêm chủng ở Việt Nam với hệ thống tiêm chủng VNVC hiện có 245 trung tâm trên cả nước. Những năm gần đây, Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) phát triển mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế với việc đăng cai nhiều hội nghị khoa học quốc tế, đưa thuốc và vaccine mới về thử nghiệm tại Việt Nam...

Anh Ngọc