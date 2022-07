Ăn sáng trước 8h30 giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Những người ăn sáng trước 8h30 có thể giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Những người bị tiền tiểu đường, nếu thay đổi lối sống có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ 40-70%. Cụ thể, người bị tiểu đường nếu tuân thủ chế độ ăn ưu tiên các thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, protein và hạn chế đồ ngọt đậm đặc, carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng có thể kiểm soát tình trạng bệnh. Thay đổi thời điểm tiêu thụ thực phẩm cũng ảnh hưởng đến tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Very Well Health.

Chế độ ăn uống liên quan đến kiểm soát tình trạng kháng insulin. Ăn sáng sớm có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Đây là những kết quả được rút ra từ nghiên cứu "Ăn sáng trước 8h30 sáng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường" đăng trên Tạp chí Endocrine Society (Mỹ).

Thời điểm ăn sáng có liên quan đến lượng đường trong máu. Ảnh: Freepik

Các kết quả nghiên cứu cũng được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết năm 2021, một lần nữa khẳng định lợi ích chuyển hóa tiềm năng của việc ăn sớm hơn trong ngày. Hailey Crean, chuyên gia dinh dưỡng tại Boston (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy những người bắt đầu ăn sớm hơn trong ngày có lượng đường trong máu và kháng insulin thấp hơn so với những người ăn muộn hơn.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 10.000 người trưởng thành. Các đối tượng được phân nhóm theo số giờ họ tiêu thụ thực phẩm gồm: trước 10h, từ 10-13h và sau 13h mỗi ngày. Ngoài ra, 6 nhóm phụ khác cũng được tạo ra và các nhóm đều có mối tương quan với những người ăn sáng trước 8h30.

Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh từng nhóm để điều tra xem thời lượng và thời điểm tiêu thụ hàng ngày có thể ảnh hưởng như thế nào đến lượng đường huyết lúc đói và mức độ kháng insulin. Kết quả cho thấy mức đường huyết lúc đói không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng tình trạng kháng insulin cao hơn ở những người ăn trong thời gian ngắn hơn trong ngày và thấp hơn ở tất cả các nhóm bắt đầu ăn trước 8h30.

Tiến sĩ Ali, thành viên nhóm nghiên cứu kết luận: "Những phát hiện này cho thấy thời gian có liên quan chặt chẽ đến các biện pháp trao đổi chất và tôi ủng hộ việc ăn uống sớm".

Theo Very Well Health, kết quả nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu khác cho thấy rằng ăn uống theo nhịp sinh học giúp cải thiện mức đường huyết và độ nhạy insulin. Do cơ thể có xu hướng chuyển hóa carbohydrate sớm hơn trong ngày nên việc ăn trước 8h30 sáng sẽ có lợi. Các nghiên cứu tương tự về việc ăn uống có giới hạn thời gian cũng cho thấy lợi ích khi bắt đầu ăn sớm hơn trong ngày và kết thúc bữa ăn sớm hơn.

Ngoài thời điểm ăn sáng tốt cho người bệnh tiểu đường, Very Well Health khuyên người bệnh nên ăn bữa sáng giàu protein và chất xơ trong khoảng hai giờ sau khi thức dậy. Chế độ ăn của người tiểu đường cũng nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng gồm canxi, vitamin D, kali và chất xơ. Bữa sáng tốt cho người bệnh có thể là một cốc sữa chua được làm từ sữa chua Hy Lạp, trái cây tươi hoặc một quả trứng luộc chín với một miếng bánh mì nướng nguyên hạt. Chúng giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Người bị tiểu đường nên hạn chế đồ ngọt đậm đặc và carbohydrate tinh chế vào buổi sáng vì chúng có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Thay vào đó, mọi người nên dùng các loại ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ ngũ cốc, chất béo từ các nguồn thực vật và nguồn protein nạc trong chế độ ăn uống của bạn có thể bảo vệ.

Anh Chi

(Theo Very Well Health, DailyMail)