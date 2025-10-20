Vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc

TP HCMToàn, 14 tuổi và Hương, 16 tuổi, đều đau bụng kéo dài 2 ngày, đi khám trước đó không phát hiện bất thường, khi nhập viện đã diễn tiến thành viêm phúc mạc.

Hai bé đã đi khám tại các bệnh viện, kết quả siêu âm không rõ ràng, về nhà vẫn đau bụng, cơn đau tăng dần, kèm sốt, nôn ói nên được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại Nhi, cho biết viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ thường có triệu chứng mơ hồ, khó phát hiện. Các bé dù đã có thể mô tả cơn đau nhưng vẫn dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Việc phát hiện bệnh qua siêu âm phụ thuộc vào vị trí ruột thừa, mức độ viêm (nếu ruột thừa chưa sưng to rõ ràng hoặc bị che khuất bởi hơi ruột hay nằm những vị trí bất thường).

Toàn và Hương đều nhập viện khi ruột thừa đã vỡ, diễn tiến thành viêm phúc mạc - biến chứng nặng của viêm ruột thừa. Khi ruột thừa vỡ, chất nhiễm khuẩn từ ruột sẽ tràn vào khoang phúc mạc, gây nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ diễn tiến nặng hơn trong vòng vài giờ.

Hai bệnh nhi được phẫu thuật nội soi cấp cứu. Bác sĩ rạch một đường nhỏ, tiếp cận khoang bụng và các quai ruột viêm, dính nhiều, cắt bỏ ruột thừa và làm sạch khoang bụng, gỡ dính ruột, sau đó đặt dẫn lưu đưa dịch bẩn ra ngoài. Sau mổ, hai bệnh nhi tiếp tục được theo dõi hậu phẫu, tiêm kháng sinh phổ rộng trong một tuần để kiểm soát nhiễm trùng.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi bị viêm ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Toàn và Hương là hai trong nhiều bệnh nhi bị viêm ruột thừa đến cấp cứu tại khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khi ruột thừa đã vỡ. Viêm ruột thừa là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của ruột thừa. Ở trẻ em, việc chẩn đoán bệnh thường khó hơn so với người lớn do các triệu chứng không điển hình, các bé chưa thể mô tả chính xác cơn đau.

Dấu hiệu thường gặp nhất là xuất hiện cơn đau ở quanh rốn, sau đó di chuyển xuống hố chậu phải, ngoài ra bé còn có thể buồn nôn, sốt nhẹ, chán ăn, tiêu chảy)... Khi ruột thừa bị viêm và không được điều trị, áp lực bên trong ruột thừa tăng lên, dẫn đến hoại tử và vỡ. Chất dịch và vi khuẩn từ ruột thừa sẽ tràn vào khoang phúc mạc, gây viêm phúc mạc. Lúc này cơn đau sẽ dữ dội hơn, bụng chướng và cứng, mất nước, sốt cao hơn, nôn ói liên tục, mệt mỏi, li bì...

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa là phương pháp điều trị chính. Nếu diễn tiến thành viêm phúc mạc thì người bệnh cần được làm sạch ổ bụng, dẫn lưu và sử dụng kháng sinh liều cao.

Ngoài viêm phúc mạc, viêm ruột thừa cấp tính có thể diễn tiến thành áp xe ruột thừa, đám quánh ruột thừa, nhiễm trùng huyết, tắc ruột, viêm tĩnh mạch cửa... Các biến chứng này thường là hậu quả của hoại tử, thủng hoặc nhiễm trùng lan rộng từ ruột thừa. Mức độ nguy hiểm của bệnh thường tỷ lệ thuận với mức độ nhiễm trùng lan rộng và phản ứng viêm của cơ thể. Bác sĩ Vũ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi