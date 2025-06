Viêm ruột thừa cấp tưởng nhiễm trùng tiêu hóa

TP HCMBé Huyền, 13 tuổi, đau bụng âm ỉ hai ngày kèm tiêu chảy, nôn, tưởng nhiễm trùng tiêu hóa song bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy bạch cầu bệnh nhi tăng cao 16,320 G/L (bình thường dưới 10 G/L). Trong đó, bạch cầu trung tính (biểu hiện nhiễm trùng) chiếm 75,2% và CRP (thể hiện tình trạng viêm) đến 48 ml/L (bình thường dưới 5).

Kết quả siêu âm ghi nhận ruột thừa kích thước 12 mm, kèm phản ứng thâm nhiễm mỡ xung quanh. Theo ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đây là dấu hiệu cho thấy có tình trạng viêm ruột thừa. Ruột thừa chưa bị vỡ (sung huyết hoặc mưng mủ). Êkíp mổ nội soi cắt ruột thừa cho bệnh nhi ngay trong đêm. Bé xuất viện sau hai ngày phẫu thuật.

Bác sĩ Tú (ngoài cùng bên phải) phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm ruột thừa cấp là một trong những bệnh lý cấp cứu ngoại khoa phổ biến ở trẻ. Đây là tình trạng ruột thừa (một đoạn ruột nhỏ, hình ngón tay, gắn vào manh tràng) bị viêm nhiễm. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khác như viêm dạ dày (giai đoạn đầu), nhiễm trùng đường tiêu hóa giống bé Huyền.

Bác sĩ Tú cho biết có sự khác nhau giữa nguyên nhân, dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiêu hóa và viêm ruột thừa cấp. Nguyên nhân nhiễm trùng tiêu hóa là do virus (như rotavirus, norovirus) hoặc vi khuẩn (như e.coli, salmonella) từ thức ăn, nước uống không vệ sinh gây nên. Bệnh thường biểu hiện bằng cơn đau âm ỉ ở thượng vị. Ngoài đau bụng, người bệnh nôn, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, ớn lạnh... Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến viêm ruột thừa cấp thường do tắc nghẽn lòng ruột thừa (do sỏi phân, phì đại mô lympho...) dẫn đến viêm và nhiễm trùng. Ở giai đoạn đầu, người bệnh đau âm ỉ ở vùng thượng vị hay vùng quanh rốn, sau đó chuyển xuống bụng dưới bên phải (hố chậu phải), đau nhiều khi ho, hắt hơi, di chuyển hoặc khi ấn vào bụng. Bệnh có thể kèm theo chán ăn, ói, tiêu chảy, sốt.

Người bị viêm ruột thừa cấp cần được phẫu thuật sớm, nếu chậm trễ có thể gây biến chứng như vỡ ruột thừa khiến mủ, chất nhiễm trùng lan vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Khi trẻ có dấu hiệu viêm ruột thừa, bác sĩ Tú khuyên phụ huynh nhanh chóng đưa con đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh bởi có thể che lấp triệu chứng, làm bác sĩ khó chẩn đoán.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi