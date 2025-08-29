Trẻ viêm ruột thừa thường đau bụng ở trên rồi chuyển xuống hố chậu phải, đau tăng khi đi lại hoặc vận động, tiêu chảy, sốt, buồn nôn.

Theo BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, viêm ruột thừa có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng phổ biến ở trẻ. Hiện nguyên nhân viêm ruột thừa chưa xác định rõ. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh diễn tiến nặng nhanh. Dịch tiêu hóa và các chất trong lòng ruột thừa bị ứ đọng, không thoát ra được gây thủng ruột thừa, rò rỉ vào bên trong bụng dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng lan rộng.

Ruột thừa thường nằm ở góc phần tư phía dưới bên phải bụng. Các dấu hiệu viêm ruột thừa ở trẻ như đau bụng âm ỉ ở vị trí quanh rốn, đau nhiều ở hố chậu phải. Một số bé tiêu chảy, buồn nôn và sốt nhẹ. Trẻ dưới 3 tuổi không mô tả được cơn đau này, thường quấy khóc nhiều, chán ăn, nếu nặng hơn bé sẽ lừ đừ, sốt cao, thành bụng nhạy cảm với áp lực nhẹ.

Ruột thừa có khả năng di động do mạc treo, dẫn đến thay đổi vị trí. Nếu ruột thừa nằm ở các vị trí không như thông thường (dưới gan, giữa ổ bụng, giữa các quai ruột non, hoặc bên trái bụng do tình trạng đảo ngược phủ tạng...) thì cảm giác đau của bé không còn đặc trưng nữa.

Thông thường siêu âm bụng có thể giúp bác sĩ đánh giá được tình trạng ruột thừa của bé với tỷ lệ chính xác khá cao. Nếu siêu âm bụng gặp khó khăn, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính để đưa ra quyết định. Trẻ bị viêm ruột thừa có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi, hầu như không để lại sẹo, ít đau, thời gian hồi phục nhanh.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cho trẻ. Ảnh minh họa. Đình Lâm

Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, ruột thừa bị vỡ (thời gian vỡ tùy thuộc vào cơ địa mỗi bé) gây ra các biến chứng. Lúc này, tình trạng nhiễm trùng lan rộng, bụng của bệnh nhi chứa nhiều vi khuẩn, phân. Trẻ sẽ lừ đừ, đau bụng nhiều, bụng chướng, sốt cao, tổng trạng rất xấu.

Biến chứng viêm ruột thừa làm kéo dài thời gian điều trị và phẫu thuật, tăng nguy cơ sốc nhiễm trùng, nặng nhất là tử vong. Khi trẻ đau bụng, nghi ngờ viêm ruột thừa, phụ huynh nên đưa con đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời.

Đơn Thương