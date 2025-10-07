Vì sao người tiểu đường luôn cảm thấy đói?

Người bệnh tiểu đường không kiểm soát tốt đường huyết khiến quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng không ổn định, gây ra cảm giác đói liên tục.

Triệu chứng thường gặp ở người tiểu đường là luôn cảm thấy đói, đói liên tục dù vừa ăn no. Đây gọi là hội chứng ăn nhiều ở người tiểu đường, xảy ra do các vấn đề về insulin cản trở quá trình chuyển hóa glucose (đường) thành năng lượng. Chứng ăn nhiều do tiểu đường có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiễm toan ceton do tiểu đường vì cơ thể sản xuất quá nhiều axit trong máu. Thèm ăn quá mức do tiểu đường thường đi kèm dấu hiệu như mệt mỏi, mờ mắt, khát nước, vết thương chậm lành, giảm cân không chủ đích, da khô... Nguyên nhân gây chứng ăn nhiều thường liên quan đến bệnh tiểu đường.

Tăng đường huyết

Insulin là hormone cho phép glucose trong máu đi vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Ở người bệnh tiểu đường, cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không thể sử dụng insulin hiệu quả như bình thường (được gọi là kháng insulin). Kết quả là tế bào không nhận đủ năng lượng, tạo cảm giác đói liên tục. Người tiểu đường ăn nhiều để thỏa mãn cơn đói gây tăng đường huyết, đường huyết cao dẫn đến đói và thúc đẩy cơn thèm ăn. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, không có lợi cho sức khỏe.

Hạ đường huyết

Hạ đường huyết có thể xảy ra ở cả người mắc bệnh tiểu đường và người không mắc bệnh. Người bệnh bị hạ đường huyết khi đói hoặc có quá nhiều insulin trong máu. Khi điều này xảy ra, gan ngừng tiết glucose, khiến lượng đường trong máu giảm. Nếu không có đủ glucose để cung cấp cho các tế bào, mức năng lượng giảm và cảm giác đói tăng lên ngay cả khi ăn nhiều. Các cơn hạ đường huyết thường xảy ra vào ban đêm.

Nhiễm toan ceton do tiểu đường

Khi tình trạng này xảy ra, cơ thể bắt đầu phân hủy chất béo làm nhiên liệu, gây ra sự tích tụ các axit gây hại được gọi là ketone. Các triệu chứng của DKA bao gồm khát nước quá mức, đi tiểu nhiều, buồn nôn hoặc nôn, đau dạ dày, yếu hoặc mệt mỏi, hụt hơi, hơi thở có mùi trái cây, lú lẫn. Một trong những triệu chứng sớm của DKA là chứng ăn quá mức. Khi insulin bắt đầu giảm, lượng đường trong máu tăng tương ứng có thể biểu hiện bằng cảm giác thèm ăn do tăng đường huyết.

Tổn thương vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi, một phần của não, đóng vai trò điều hòa các chức năng quan trọng của cơ thể, bao gồm cả cảm giác thèm ăn. Tổn thương vùng dưới đồi có thể do nhiều nguyên nhân như mắc các bệnh bẩm sinh hoặc nhiễm trùng.

Cường giáp

Cường giáp xảy ra khi tuyến giáp, nằm ở gốc cổ, hoạt động quá mức và sản xuất quá nhiều hormone thyroxine. Điều này gây ra chứng thèm ăn cùng với một loạt các triệu chứng liên quan đến những thay đổi trong quá trình trao đổi chất.

Để giảm cảm giác đói, người bệnh cần kiểm soát bệnh tiểu đường, duy trì đường huyết ở mức ổn định bằng cách uống thuốc đúng chỉ định. Thường xuyên tập thể dục, giảm áp lực căng thẳng trong cuộc sống, ngủ đủ giấc cũng góp phần quản lý bệnh tốt hơn. Trong ăn uống, nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, ít carbs, uống nhiều nước, ăn bữa sáng giàu protein, không xem điện thoại tivi khi ăn, chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh trong nhà như trái cây, các loại hạt.

Anh Chi (Theo Very Well Health)