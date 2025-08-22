Giảm 10 kg trong một tháng nhờ kiểm soát cơn thèm ăn

Hà NộiTùng, 18 tuổi, điều trị béo phì theo phác đồ đa chuyên khoa gồm nội tiết, dinh dưỡng, y học vận động và tâm lý giúp kiểm soát cơn thèm ăn, giảm 10 kg trong một tháng.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám, Tùng nặng 117 kg, cao 1,8 m, BMI 36.3 - béo phì độ nặng nhất kèm ngủ ngáy to, đi lại khó khăn, đau khớp gối, cổ chân. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận Tùng tăng acid uric, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ, diện tích mỡ nội tạng 260 cm2 (gấp hơn 2,5 lần ngưỡng an toàn).

TS.BS Lê Bá Ngọc, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, cho biết lượng cơ xương của Tùng chỉ đạt 37,9 kg, cho thấy phần lớn cân nặng dư thừa là mỡ. Tùng còn có biểu hiện rối loạn lo âu, trầm cảm nên thường ăn để "xoa dịu cảm xúc" khiến tăng cân thêm. Bác sĩ khuyến cáo Tùng giảm cân để ngăn ngừa các biến chứng tim mạch sớm, đái tháo đường type 2, bệnh khớp...

Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị đa chuyên khoa cho Tùng gồm nội tiết - dinh dưỡng - y học vận động - tâm lý và cần tuân thủ đầy đủ phác đồ mới có thể giảm cân thành công. Về nội tiết, người bệnh được chỉ định dùng thuốc giảm cân đường tiêm do chỉ số BMI trên 30 có kèm nhiều biến chứng nguy hiểm. Thuốc hoạt động bằng cách tác động lên trung tâm điều khiển cảm giác đói ở não giúp giảm thèm ăn, kéo dài cảm giác no và chậm quá trình rỗng dạ dày.

Bác sĩ Ngọc kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tùng trong lần tái khám gần nhất. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phác đồ dinh dưỡng cho Tùng được thiết kế dựa trên nguyên tắc khoa học gồm giảm năng lượng nạp vào nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ vi chất cần thiết cho cơ thể phát triển. Tỷ lệ các nhóm chất đạm, tinh bột, chất béo tốt được cân chỉnh kỹ lưỡng dựa vào bảng phân tích thành phần cơ thể và thói quen ăn uống, sinh hoạt. Tùng cũng được hướng dẫn cách thay đổi thứ tự các món ăn, ưu tiên bổ sung chất xơ từ rau củ quả tươi, uống đủ nước.

"Tuần đầu tiên áp dụng phác đồ này là giai đoạn khó khăn nhất vì phải cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn nhanh, nước ngọt", Tùng cho biết, thêm rằng sự thay đổi này thử thách sức chịu đựng tinh thần, bởi trước đây "cứ phải ăn uống mới có thể đỡ mệt mỏi, căng thẳng".

Để hỗ trợ Tùng "cắt cơn nghiện ăn", bác sĩ tâm lý áp dụng nhiều phương pháp trị liệu, hướng dẫn các kỹ thuật thư giãn nhằm điều hòa phản ứng căng thẳng, điều chỉnh nhận thức theo hướng tích cực, bền vững.

Với thể trạng nặng 117 kg, Tùng bắt đầu vận động bằng các bài tập cardio như đi bộ nhanh, đạp xe tại chỗ trước. Khi quen dần, chuyên viên vận động điều chỉnh cường độ tập tăng lên, khuyến khích Tùng chia nhỏ thời gian tập trong ngày và không gây áp lực lên hệ cơ - xương - khớp.

Sau một tháng kiên trì phối hợp đa chuyên khoa, Tùng dần thích nghi với chế độ dinh dưỡng, tập luyện. Cảm giác thèm ăn giảm rõ rệt, cơ thể linh hoạt hơn và giảm 10 kg, diện tích mỡ nội tạng giảm 50 cm2, bảo toàn khối lượng cơ, cải thiện các chỉ số axit uric, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ. Tùng vẫn đang tiếp tục quá trình trị liệu để giảm cân an toàn cho sức khỏe.

Minh Anh

* Tên người bệnh đã thay đổi