Tưởng đau tim hóa dị vật đâm ngang thành dạ dày

TP HCMBà Liên, 63 tuổi, đau quặn bụng, nhói lên ngực tưởng đau tim, bác sĩ phát hiện dị vật dài 4 cm đâm ngang thành dạ dày.

Bà Liên đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 kiểm tra các chỉ số tim mạch, huyết áp đều bình thường. Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Đức Tiến, Đơn vị Nội soi tiêu hóa, nội soi dạ dày gắp ra dị vật như một cuống trái cây, đâm xuyên ngang thành dạ dày.

Sau thủ thuật 30 phút, bà Liên không còn đau có thể về nhà theo dõi, không cần nhập viện.

Bác sĩ Tiến cho biết thành dạ dày vốn rất dày, dị vật bình thường khó đâm thủng. Trường hợp dị vật sắc nhọn làm thủng dạ dày, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, tắc ruột, dính ruột... Quá trình điều trị phức tạp, bệnh nhân có thể phải phẫu thuật nội soi để khâu lại lỗ thủng.

Bác sĩ Tiến nội soi dạ dày, gắp dị vật cho bà Liên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hóc dị vật như tăm tre, xương cá, xương gà, vỏ thuốc...là tình trạng cấp cứu y khoa thường gặp. Phần lớn trường hợp dị vật tự thoát qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng.

Để phòng nuốt phải dị vật, mọi người nên ăn uống cẩn thận. Nếu nghi ngờ hóc xương hoặc các loại dị vật khác, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra, xử lý kịp thời. Không tự ý nuốt cơm nguội, dùng tay móc dị vật vì có thể đẩy chúng xuống sâu hơn, làm tình trạng nặng hơn.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã thay đổi