Vi khuẩn lao gây tắc ruột người đàn ông

TP HCMÔng Hà, 51 tuổi, đau quặn bụng đi ngoài bất thường, sụt 8 kg trong một tháng, bác sĩ chẩn đoán bệnh lao gây tắc ruột.

Ông Hà đau hạ sườn phải cách đây ba năm, nhiều lần cấp cứu do bán tắc ruột, loét van hồi manh tràng. Gần đây các triệu chứng này tăng nặng, sức khỏe suy kiệt, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả xét nghiệm mẫu phân cho thấy chỉ số viêm ruột 184 ng/l, cao gần 4 lần so với bình thường; xét nghiệm máu ghi nhận nhiễm vi khuẩn lao tiềm ẩn (quantiferon +).

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, chẩn đoán ông Hà bị lao ruột. Đây là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis gây ra. Bệnh thường là thứ phát, do vi khuẩn lao ở phổi, thực quản, họng hầu, màng bụng... đến bằng đường tiêu hóa và các đường khác như đường máu, mật.

Lao ruột làm suy giảm miễn dịch và trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách, người bệnh có nguy cơ cao mắc các biến chứng tắc ruột, thủng ruột, hoại tử hạch mạc treo, xuất huyết tiêu hóa, rò mủ vào nội tạng... Ông Hà mắc bệnh tiểu đường type 2, viêm gan B mạn tính khiến điều trị phức tạp. Bác sĩ vừa kiểm soát vi khuẩn lao vừa ổn định các bệnh sẵn có.

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc đặc hiệu điều trị lao, thuốc tiểu đường, viêm gan B, cải thiện triệu chứng viêm ruột, nôn mửa. Người bệnh cần kiên trì điều trị, tuân thủ uống thuốc đúng giờ, không bỏ thuốc giữa chừng để tránh kháng thuốc. Kết hợp chế độ ăn uống đủ chất, nâng sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Quỳnh Ngân khám cho ông Hà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau ba tuần dùng thuốc, ông Hà giảm đau bụng, tình trạng bán tắc ruột được kiểm soát, không còn đau bụng và sụt cân. Tái khám sau 9 tháng, vi khuẩn lao được khống chế. Kết quả nội soi đại tràng của ông Hà bình thường, vết loét lành hẳn sau một năm. Hiện sau hai năm điều trị, sức khỏe ông ổn định, lên cân lại, nội soi kiểm tra đại tràng lành loét tốt.

Bác sĩ Quỳnh Ngân cho biết bệnh lao có thể tái phát, nguy cơ cao hơn ở người mắc nhiều bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Trực khuẩn lao có thể bị kích hoạt nếu hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm. Do đó, ông Hà cần tái khám định kỳ đều đặn, chú ý ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

Lao ruột có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc lao ruột gồm nhiễm HIV/AIDS; dùng thuốc điều trị bệnh tự miễn, từng mắc bệnh lao hoặc chăm sóc người bệnh lao.

Lao ruột thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa khác. Khi bệnh nặng, triệu chứng rõ rệt hơn như ăn không ngon miệng, chán ăn, giảm cân nhanh, sốt cao về chiều kèm mệt mỏi. Các triệu chứng tiêu chảy thường xuyên, xen kẽ táo bón, đau bụng âm ỉ, sôi bụng... cũng cảnh báo lao ruột.

Tiêm vaccine phòng lao giúp cơ thể sản sinh ra kháng nguyên chống lại vi trùng lao xâm nhập. Mọi người nên ăn chín, uống sôi với thực phẩm tươi, luyện tập thể dục... để nâng cao sức khỏe tổng thể.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi