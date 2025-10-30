Nội soi gắp cây tăm ở dạ dày người đàn ông

TP HCMÔng Thành, 60 tuổi, đau hố chậu phải và vùng trên rốn kèm đau họng, bác sĩ nội soi lấy cây tăm dài 6 cm cắm ở dạ dày.

Ông Thành đau vùng họng, bác sĩ Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 nội soi tai mũi họng không phát hiện dị vật. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) có thuốc cản quang vùng bụng cho thấy dị vật dài 6 cm ở dạ dày, chưa xuyên thành, một đầu cắm nhẹ ở bờ cong dạ dày.

Ông Thành được nội soi không gây mê để gắp cây tăm. BS.CKI Nguyễn Vinh Quang, khoa Cấp cứu, cho biết nội soi không gây mê cần thao tác nhanh và chính xác vì đường ruột người bệnh chứa nhiều thức ăn, nếu kéo dài dị vật xuống sâu sẽ khó lấy, nguy cơ cao đâm thủng ruột non, kích ứng đường thở gây hít sặc.

Bác sĩ Ngọc đang nội soi lấy dị vật cho ông Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc, Trưởng Đơn vị Nội soi Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, cùng êkíp tiến hành thủ thuật, dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi phóng đại. Sau 5 phút, bác sĩ lấy ra cây tăm dài 6 cm, hai đầu nhọn, không phát hiện tổn thương đường tiêu hóa.

Ông Thành không còn cảm giác đau, tình trạng ổn định, được về nhà ngay sau đó, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Ngọc cho hay nuốt phải dị vật (tăm tre, xương gà, xương cá, vỏ thuốc...) là tình trạng cấp cứu thường gặp. Nếu chậm trễ, dị vật có thể di chuyển xuống phần ruột non, với hai đầu sắc nhọn, nguy cơ gây thủng ruột rất cao. Khi ruột thủng, các chất bên trong rò rỉ ra khoang bụng, gây nhiễm trùng phúc mạc hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng khắp ổ bụng, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, ảnh hưởng tính mạng.

Khi vô tình nuốt phải dị vật, người bệnh không cố nuốt thêm những đồ ăn khác (cơm, chuối, uống giấm) để đẩy dị vật xuống. Không cố gắng móc họng, khạc mạnh vì có thể làm dị vật cắm sâu vào thành ống tiêu hóa, gây ra nhiều biến chứng rách, thủng, chảy máu... khó lấy dị vật ra ngoài. Người bệnh cần đến cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị để bác sĩ xử trí.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi