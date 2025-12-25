Triệu chứng viêm khớp dạng thấp qua các giai đoạn

Viêm khớp dạng thấp giai đoạn đầu thường gây đau cứng ở các khớp nhỏ tại bàn tay và bàn chân, khi tiến triển ảnh hưởng đến nhiều khớp lớn hơn.

Viêm khớp dạng thấp (RA) là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm các mô khỏe mạnh. Nguyên nhân khởi phát chưa rõ, nhưng có thể liên quan đến di truyền và môi trường. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng các khớp tay, cổ tay, đầu gối, nhưng mọi khớp đều có nguy cơ. Nếu không điều trị, bệnh có thể làm mòn xương, biến dạng khớp và tổn thương các cơ quan khác như da, mắt, tim và mạch máu.

Giai đoạn đầu

Triệu chứng sớm của viêm khớp dạng thấp thường là đau một khớp hoặc ở các ngón tay, cổ tay, ngón chân, mắt cá chân. Bệnh phổ biến ở người 20-50 tuổi, nhưng trẻ em và người lớn tuổi cũng có thể mắc. Viêm khớp dạng thấp khởi phát sau 60 tuổi gọi là khởi phát muộn, thường nhẹ hơn nhưng dễ ảnh hưởng các khớp lớn như vai. Các dấu hiệu đầu tiên xuất hiện từ từ, đôi khi ngay cả trước khi đau và cứng khớp trở nên rõ rệt gồm:

Mệt mỏi: Đây là phản ứng của cơ thể khi tình trạng viêm ảnh hưởng đến khớp và các bộ phận khác.

Sưng khớp: Khi bệnh bùng phát, các khớp sưng lên do màng hoạt dịch khớp (lớp lót của khớp) dày lên và lượng dịch khớp dư thừa.

Đau hoặc cứng ở cùng một khớp hai bên cơ thể: Các triệu chứng có xu hướng xảy ra đối xứng. Bệnh ảnh hưởng đến nhiều khớp mà không đối xứng được gọi là viêm khớp đa khớp không đối xứng.

Sụt cân: Nếu sụt cân dù không ăn uống hay tập luyện cường độ cao, bạn nên đi khám để được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân chính xác.

Khó chịu: Cảm giác ốm yếu hoặc suy nhược nói chung có thể xảy ra do hệ miễn dịch tấn công các mô của cơ thể và các khớp, gây viêm, đau, sưng.

Sốt: Người bệnh có thể bị sốt do quá trình viêm hoặc do thuốc chống thấp khớp.

Viêm khớp dạng thấp giai đoạn đầu thường gây đau cứng khớp ngón tay, chân. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Giai đoạn tiến triển

Viêm khớp dạng thấp tiến triển qua 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 2, sưng tấy là triệu chứng thường gặp. Giai đoạn 3 có thể xuất hiện biến dạng khớp và đau dây thần kinh. Đến giai đoạn 4, khớp gần như bất động và tổn thương vĩnh viễn. Các triệu chứng tiến triển của bệnh bao gồm:

Giảm phạm vi chuyển động: Khả năng giữ thăng bằng, phối hợp, cầm nắm và sự khéo léo suy giảm do khớp yếu và sưng tấy, người bệnh có thể đi khập khiễng.

Cứng khớp nặng hơn: Tình trạng viêm càng nặng (nhất là vào buổi sáng), thời gian cứng khớp càng dài.

Ảnh hưởng các khớp lớn hơn: Ngoài ngón tay và ngón chân, người bệnh có thể gặp các triệu chứng tiến triển ở các khớp như đầu gối, mắt cá chân, cổ tay, khuỷu tay, hông, vai.

Đỏ da: Vùng khớp viêm đỏ do các mao mạch dưới da bị giãn nở vì viêm nhiễm.

Các biến chứng khi bệnh nặng hơn hay không được điều trị bao gồm:

Nốt thấp khớp: Viêm khớp dạng thấp là các cục u xuất hiện trên da ở một số người mắc bệnh, thường ở khuỷu tay, ngón tay hoặc gót chân. Chúng hình thành đột ngột nhưng phát triển chậm, là dấu hiệu cho thấy bệnh đang tiến triển nặng hơn.

Viêm mạch máu: Viêm khớp dạng thấp có thể gây ra tình trạng gọi là viêm mạch máu thấp khớp dẫn tới các vết loét trên da. Nếu viêm mạch máu ảnh hưởng đến các động mạch lớn có thể gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng đến tay và chân hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng.

Viêm mắt: Viêm có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của mắt, bao gồm thượng củng mạc (màng mỏng bao phủ lòng trắng của mắt) và củng mạc (lòng trắng của mắt). Mắt có thể đỏ và đau, thậm chí nghiêm trọng hơn dẫn đến mất thị lực.

Bệnh phổi: Người bệnh viêm khớp dạng thấp có nguy cơ cao bị viêm và sẹo phổi. Bệnh cũng có thể gây ra các nốt phổi, bệnh màng phổi (viêm lớp lót của phổi) và tắc nghẽn đường thở nhỏ do viêm mạn tính ở thành phổi.

Hội chứng ống cổ tay: Nếu viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến cổ tay, tình trạng viêm có thể chèn ép dây thần kinh chi phối bàn tay và các ngón tay, được gọi là dây thần kinh giữa, gây ra hội chứng ống cổ tay.

Các vấn đề về tim: Viêm ảnh hưởng đến tim và mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thiếu máu: Viêm mạn tính có thể khiến tủy xương giảm sản sinh hồng cầu, dẫn đến thiếu máu. Tình trạng thiếu máu do viêm khớp dạng thấp gây ra thường tự khỏi khi viêm giảm.

Các triệu chứng khớp do viêm khớp dạng thấp thường phát triển từ từ trong vài năm, nhưng một số người tiến triển nhanh và nặng hơn. Một số ít chỉ mắc bệnh tạm thời, sau đó giảm. Khi xuất hiện dấu hiệu sớm, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Viêm khớp dạng thấp không thể chữa khỏi, nhưng có thể kiểm soát triệu chứng và làm chậm tiến triển, giảm nguy cơ biến chứng.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)