Đau cứng khớp buổi sáng cảnh báo bệnh gì?

Tôi thường bị đau cứng xương khớp vào sáng sớm, nhất là hai tay và đầu gối, phải xoa bóp rất lâu mới có thể cử động. Tôi mắc bệnh gì và điều trị thế nào? (Nguyễn Hường, TP HCM)

Trả lời:

Đau cứng khớp vào sáng sớm có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm khớp dạng thấp. Đây là bệnh viêm khớp tự miễn mạn tính, xảy ra do tổn thương xuất phát từ màng hoạt dịch của khớp, thường gặp ở phụ nữ trung niên, đặc trưng bởi các triệu chứng như sưng, nóng, đỏ, đau các khớp.

Khi cứng khớp kéo dài vào sáng sớm, người bệnh phải xoa bóp rất lâu, có thể đến một giờ mới có thể vận động. Cơn đau thường xuất hiện ở cả hai bên cơ thể, bắt đầu với các khớp nhỏ như ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân. Khi bệnh tiến triển, các biểu hiện lan đến các khớp lớn hơn như cổ tay, đầu gối, mắt cá chân, khuỷu tay, hông và vai... Người bệnh cũng có thể gặp triệu chứng ở các cơ quan khác như da, mắt, tim, phổi, thận, mô thần kinh, tủy xương, mạch máu...

Bác sĩ Thư giải thích tình trạng khớp cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm viêm khớp dạng thấp. Các phương pháp điều trị chỉ nhằm làm giảm triệu chứng, giảm hoạt tính bệnh và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng, giảm các biến chứng. Viêm khớp dạng thấp thường được điều trị bằng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm và chống thấp khớp. Những thuốc này hoạt động bằng cách ức chế sự tấn công của hệ thống miễn dịch vào khớp.

Khi tổn thương khớp do viêm khớp dạng thấp gây ra nghiêm trọng, phẫu thuật là phương pháp duy nhất để phục hồi khả năng vận động của người bệnh. Các phần khớp bị hư tổn được thay thế bằng vật liệu nhân tạo... Thông thường, chỏm xương đùi, khớp gối và khớp háng được chỉ định phẫu thuật thay thế nhiều nhất. Người bệnh thường có thể tập vận động trở lại sau 1-2 ngày phẫu thuật và xuất viện sau 6-7 ngày.

Bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa cơ xương khớp khám và thực hiện xét nghiệm máu, xét nghiệm Protein phản ứng C... để chẩn đoán bệnh, điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nặng nề có thể dẫn đến tàn phế.

ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư

Đơn vị Nội cơ xương khớp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7