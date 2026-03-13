Tiêm thuốc sinh học trị loãng xương cho cụ bà

Hà NộiCụ Lưu, 95 tuổi, loãng xương, được bác sĩ tiêm thuốc sinh học giúp tăng mật độ xương, phòng gãy xương.

Một năm nay cụ Lưu đau lưng, lan xuống đùi, gót, gây yếu chân, đi lại khó khăn, điều trị không bớt. Kết quả khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy sức khỏe tổng thể của cụ Lưu rất tốt so với tuổi, không phát hiện bệnh lý ác tính. Tuy nhiên, phim chụp X-quang cho thấy xương thưa, mất vôi, đo mật độ xương bằng máy Dexa tại cổ xương đùi và đốt sống lưng ghi nhận điểm T-score -3.2, thuộc nhóm loãng xương nặng. PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, cho biết đây là nguyên nhân khiến cột sống thoái hóa, chèn ép gây đau dây thần kinh tọa, hạn chế vận động.

Nhân viên y tế hướng dẫn cụ Lưu đo mật độ xương bằng máy Dexa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Hoa giải thích cứ mỗi điểm T-score mật độ xương giảm đi, người bệnh có nguy cơ gãy xương cao gấp 1,5-2 lần. Với người trên 90 tuổi, gãy xương do loãng xương, nhất là xương hông, làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong do biến chứng thuyên tắc, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc nhiễm trùng khi phải nằm bất động dài.

Biến chứng gãy xương do loãng xương ở người cao tuổi có thể phòng ngừa bằng cách điều trị loãng xương sớm. Cụ Lưu được điều trị nội khoa giúp giảm đau thần kinh tọa, khôi phục vận động, đồng thời tiêm kháng thể đơn dòng Denosumab để cải thiện mật độ xương. Thuốc được tiêm dưới da một lần mỗi 6 tháng, theo dõi sau 30 phút không có phản ứng cấp tính, người bệnh có thể về nhà.

PGS cho hay kháng thể đơn dòng (mAb) là các protein nhân tạo hoạt động giống với kháng thể tự nhiên, là liệu pháp điều trị loãng xương thế hệ mới áp dụng công nghệ sinh học. Khác với các loại thuốc hóa học điều trị loãng xương hiện hành gây độc và giết chết tế bào hủy xương (osteoclast) đang bám trên xương, thuốc sinh học ức chế protein RANKL khiến tế bào hủy xương không được sinh ra ngay từ đầu, ngăn chặn trực tiếp cơ chế bệnh sinh nên làm giảm tốc độ hủy xương nhanh hơn. Song song, quá trình tái tạo xương tự nhiên của cơ thể giúp xương tăng mật độ, chắc khỏe trở lại. Thuốc sinh học này cũng ít tác dụng phụ, ít tương tác thuốc, đặc biệt không đào thải qua thận như thuốc hóa học, nên có thể dùng cho cả người có nguy cơ mất xương cao mà không thể sử dụng các thuốc điều trị loãng xương thông thường.

PGS Hoa thăm hỏi cụ Lưu sau khi tiêm thuốc sinh học. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ loãng xương cao trên thế giới khi có khoảng 3,6 triệu người đang đối mặt với bệnh lý này. Dự kiến con số sẽ tăng lên hơn 4,5 triệu vào năm 2030 do già hóa dân số. Tuy nhiên, người trẻ cũng có thể bị loãng xương sớm do lối sống ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dẫn đến thiếu hụt vitamin D.

PGS Hoa khuyến cáo người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi, nên tầm soát loãng xương định kỳ bằng đo mật độ xương để phát hiện sớm nguy cơ gãy xương. Người cao tuổi có các dấu hiệu đau lưng kéo dài, giảm chiều cao, gù lưng hoặc đau xương khớp không rõ nguyên nhân nên đi khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa sâu để được đánh giá mật độ xương bằng công nghệ cao, điều trị kịp thời, hiệu quả.

Thanh Long