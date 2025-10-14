Vì sao người cao tuổi nên tầm soát loãng xương?

Tầm soát loãng xương giúp phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ gãy xương, phòng tránh các biến chứng nguy hiểm như tàn phế cho người cao tuổi.

Loãng xương là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây gãy xương ở người cao tuổi. Điều trị bệnh khó khăn vì lúc này chất lượng xương và sức khỏe tổng thể của người bệnh suy giảm đáng kể. ThS.BS.CKI Phạm Hoàng Hải, Đơn vị Nội Cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết điều đáng lo ngại nhất là loãng xương thường diễn ra âm thầm, người bệnh không phát hiện cho đến khi tình trạng diễn tiến nặng, gây đau nhức nhiều, biến dạng hình dáng cơ thể (gù lưng, cong vẹo cột sống, giảm chiều cao), gãy xương...

"Tầm soát là phương pháp duy nhất để phát hiện sớm loãng xương", bác sĩ Hải nói, giải thích thêm đánh giá mật độ xương và nguy cơ gãy xương trong tương lai giúp điều trị và phòng ngừa phù hợp, giảm nguy cơ gãy xương, tránh các biến chứng nghiêm trọng như đau đớn kéo dài, tàn phế, nhiễm trùng, huyết khối do nằm liệt giường, tử vong. Phát hiện và điều trị loãng xương sớm còn cải thiện sức khỏe xương khớp, giúp người bệnh cao tuổi vận động dễ dàng và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bác sĩ Hải giải thích kết quả đo mật độ xương cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Hiện có nhiều phương pháp tầm soát loãng xương như chụp cắt lớp vi tính, sinh thiết xương ống, siêu âm, xét nghiệm máu và nước tiểu... Bác sĩ Hải cho biết đo mật độ xương theo phương pháp Dexa là một trong những phương pháp chẩn đoán loãng xương phổ biến nhất hiện nay. Kỹ thuật này sử dụng tia X năng lượng kép để đánh giá lượng khoáng chất (chủ yếu là canxi) có trong xương, không cần gây mê, không xâm lấn, không cần nhịn ăn. Tia X có thể quét cả cơ thể để đo tỷ lệ khối cơ, mỡ, xương và đánh giá tình trạng chuyển hóa cơ bản để dự đoán một số nguy cơ bệnh khác.

Sau khi tầm soát, tùy vào mức độ loãng xương, bác sĩ có thể chỉ định điều trị dùng thuốc đường uống hoặc tiêm, truyền. Hiện tiêm và truyền thuốc loãng xương được ưu tiên sử dụng bởi tính tiện lợi. Người bệnh chỉ cần thực hiện 1-2 lần mỗi năm thay vì uống thuốc mỗi ngày, giảm các tác dụng phụ ảnh hưởng lên hệ tiêu hóa, phù hợp với người không thể ăn uống bình thường, khả năng hấp thụ canxi kém, không thể đứng hoặc ngồi liên tục trong 30 phút... Để tăng hiệu quả điều trị, người bệnh có thể được bác sĩ tư vấn thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, bổ sung canxi...

Đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Hải lưu ý loãng xương là bệnh lý không thể chữa khỏi hoàn toàn. Các phương pháp điều trị chỉ nhằm kiểm soát và làm chậm quá trình mất xương, từ đó giảm triệu chứng và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các biến chứng gãy xương. Người cao tuổi, có nguy cơ mắc loãng xương như phụ nữ sau mãn kinh, nhất là từ 65 tuổi trở lên, hay nam giới từ 70 tuổi trở lên nên tầm soát định kỳ mỗi 1-2 năm. Khoảng cách giữa hai lần tầm soát loãng xương ở người uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc steroid liều cao, ung thư vú đang hóa trị... có thể rút ngắn còn 6 tháng.

Phi Hồng