Người loãng xương nặng, mắc bệnh nền, có thể tiêm một liều kháng thể đơn dòng Denosumab mỗi 6 tháng thay vì phải uống thuốc hàng tuần.

PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thuốc sinh học thế hệ mới điều trị loãng xương dựa trên kháng thể đơn dòng (Denosumab) hoạt động bằng cách ức chế RANKL - một protein tham gia vào quá trình hủy xương. Khi protein này bị ức chế, tế bào hủy xương (Osteoclast) không được kích hoạt, làm giảm tốc độ hủy xương. Sau đó, quá trình tái tạo xương tự nhiên của cơ thể giúp xương bệnh nhân tăng mật độ, chắc khỏe trở lại.

Kháng thể đơn dòng Denosumab được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt điều trị loãng xương vào năm 2010, 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận. Thử nghiệm cho thấy thuốc có hiệu quả giảm 60% nguy cơ gãy xương đốt sống, 40% nguy cơ gãy xương hông và 20% nguy cơ gãy xương khác. Những bệnh nhân thử nghiệm thuốc được tiếp tục theo dõi trên 10 năm, kết quả vẫn tăng mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

Bệnh nhân được tiêm kháng thể đơn dòng Denosumab. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS Hoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng liệu pháp kháng thể đơn dòng Denosumab trong điều trị loãng xương. Mọi bệnh nhân loãng xương đều có thể sử dụng Denosumab, song thuốc được ưu tiên chỉ định cho một số trường hợp như phụ nữ loãng xương sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao, nam giới trên 60 tuổi loãng xương hoặc đang điều trị ung thư, bệnh nhân loãng xương nặng kèm bệnh nền thận, tim mạch... không dung nạp hoặc không thể điều trị bằng các thuốc loãng xương khác.

Như bà Hương, 71 tuổi, bị loãng xương nặng trên nền bệnh tim mạch, phải đeo máy đo huyết áp 24/7. Bà không thể điều trị loãng xương bằng thuốc thông thường do bị kích thích dạ dày, tim đập nhanh, mệt mỏi.

Ông Khải, 75 tuổi, loãng xương nặng và mắc bệnh mạch vành, phải đặt hai stent, dùng thuốc chống đông máu, thuốc quản lý nhịp tim, huyết áp, mức lọc cầu thận thấp, chống chỉ định với cả thuốc loãng xương đường uống và đường truyền. Denosumab là lựa chọn duy nhất để trị loãng xương cho ông Khải, theo PGS Hoa.

Cả hai người bệnh được tiêm một liều 60 mg/ml kháng thể đơn dòng vào vùng dưới da bụng. Sau tiêm một ngày, họ đều cảm thấy bình thường, nhịp tim không tăng, không mệt mỏi, huyết áp không cao. Các bệnh nhân được hẹn tái khám sau 3 tháng và tiêm lại Denosumab sau mỗi 6 tháng.

PGS Hoa dặn dò người bệnh sau khi tiêm kháng thể đơn dòng Denosumab trị loãng xương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ước tính khoảng 3,6 triệu người Việt đang đối mặt với bệnh loãng xương. Dự kiến con số này tăng lên hơn 4,5 triệu vào năm 2030 do già hóa dân số. Tuy nhiên, người trẻ cũng có thể bị loãng xương sớm do lối sống ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dẫn đến thiếu hụt vitamin D.

Thanh Long