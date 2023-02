Thói quen tốt vào buổi sáng giúp não chậm lão hóa

Uống nước khi thức dậy, ăn bữa sáng cân bằng, nhâm nhi trà, cà phê và tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe não bộ, làm chậm quá trình lão hóa.

Suy giảm nhận thức có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mức độ năng động, thời gian ngủ, hút thuốc lá, chế độ ăn uống... Suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu thực hiện một số thói quen tốt vào buổi sáng để bảo vệ bộ não trước sự lão hóa.

Uống nước khi thức dậy

Cơ thể sẽ bị mất chất lỏng và chất điện giải tự nhiên sau một đêm. Người thường ăn thức ăn mặn, uống rượu hoặc uống thuốc khử nước trước khi ngủ có thể bị mất nước nhiều hơn vào buổi sáng. Mất nước có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não ở những người mắc chứng mất trí nhớ. Đây là lý do để bạn nên uống đủ nước cả ngày, nhất là cung cấp nước cho cơ thể khi vừa thức dậy.

Dùng trà, đồ ăn nhẹ và vận động

Duy trì hoạt động thể chất rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Bạn nên vận động vào buổi sáng như tập yoga, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc thậm chí là khiêu vũ cũng mang đến nhiều lợi ích. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), vận động giúp giảm lo lắng, tăng cường trí nhớ, giải quyết vấn đề và cân bằng cảm xúc tốt hơn. Một nghiên cứu của các đơn vị thuộc CDC Mỹ vào năm 2015 trên gần 130.000 người, phát hiện ra rằng, những người trưởng thành lười vận động hơn và không tập thể dục thường xuyên bị mất trí cao gấp đôi so với những người có lối sống năng động hơn.

Trước khi vận động vào buổi sáng, bạn nên cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng một bữa ăn nhẹ như trái cây và các loại hạt. Quả việt quất và óc chó có chứa các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Quả óc chó góp phần làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở những nhóm người có nguy cơ cao. Trong khi, quả việt quất giúp người lớn tuổi nhận thức và suy nghĩ nhanh hơn.

Uống một tách trà xanh hoặc đen vào sáng sớm cũng rất tốt cho não. Caffeine và L-theanine trong trà có thể mang lại lợi ích về nhận thức, cải thiện tinh thần và hiệu suất làm việc trong cả ngày. Nghiên cứu cắt ngang của Đại học Nam Úc vào năm 2012, trên 100 người cho thấy, những người uống nhiều trà hơn cảm thấy ít mệt mỏi hơn và hiệu suất công việc tốt hơn.

Trà và các loại hạt góp phần giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Ảnh: Freepik

Có bữa sáng cân bằng

Bữa sáng lành mạnh, đủ chất cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng. Chất chống oxy hóa và các khoáng chất như sắt, magiê và kẽm cũng có thể giúp ích cho nhận thức khi có tuổi.

Sắt cần thiết để mang oxy đến não, thường có trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, trứng, ngũ cốc. Magiê có liên quan đến chức năng não và được tìm thấy trong các loại hạt, rau lá xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Kẽm đóng vai trò trong quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh. Vi chất này thường có trong protein động vật, quả hạch và hạt. Chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và một số lựa chọn bữa sáng chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất như quả mọng, anh đào, táo, mận khô, quả hồ đào và rau bina.

Ăn bữa sáng cân bằng cùng với người thân, bạn bè cũng rất có lợi. Bởi giao tiếp xã hội có thể cải thiện hiệu suất nhận thức ở người lớn tuổi. Chơi một trò chơi trí óc hoặc xếp hình có thể cải thiện trí nhớ, sự chú ý và tập trung trong thời gian ngắn. Một số nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra, các hoạt động này có tác dụng lâu dài trong việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Uống một ít cà phê

Đối với những người yêu thích cà phê, nhâm nhi một ít thức uống này vào sáng sớm giúp tỉnh táo. Có nhiều nghiên cứu chứng minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffein và hiệu suất nhận thức, nhất là ở người lớn tuổi. Nghiên cứu của Đại học Đông Phần Lan năm 2010 cho thấy, uống cà phê thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Nếu bạn không uống được cà vẫn có thể uống trà để tăng cường sức khỏe não bộ.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)