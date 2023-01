Trà, rau quả giúp tăng cường trí não

Việt quất, bông cải xanh, rau bina, trà xanh… chứa các loại dưỡng chất tự nhiên, chất chống oxy hóa làm chậm suy giảm nhận thức, tăng cường trí nhớ.

Đại học Rush (Mỹ) thực hiện một cuộc nghiên cứu trên gần 1.000 người, trung bình 81 tuổi, không mắc chứng mất trí nhớ, trong khoảng 7 năm. Kết quả công bố trên tạp chí Thần kinh học vào tháng 12/2022 cho thấy, nhóm tiêu thụ flavonol ở mức cao nhất (khoảng 15 miligam mỗi ngày hoặc khoảng một khẩu phần rau lá xanh) giảm 32% tỷ lệ suy giảm nhận thức so với người tiêu thụ lượng flavonol ở mức thấp nhất.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích tác dụng của các loại flavonol khác nhau như kaempferol có trong cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, đậu, trà; quercetin có trong cải xoăn, cà chua, táo, trà; myricetin có trong cải xoăn, cà chua, cam và rượu vang. Kết quả là nhóm tiêu thụ nhiều kaempferol có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn 32% so với nhóm thấp nhất. Trong khi đó, ăn nhiều thực phẩm chứa myricetin, quercetin làm giảm tốc độ suy giảm nhận thức lần lượt là 31% và 30%.

Thomas Holland, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, chế độ ăn uống đa dạng về trái cây và rau quả rất quan trọng đối với cả chức năng nhận thức và thể chất. Nghiên cứu này khẳng định thêm sức mạnh của thực phẩm bổ dưỡng. Thực phẩm chứa nhiều flavanol có thể duy trì chức năng nhận thức theo thời gian là lý do để mọi người đưa chúng vào chế độ ăn hàng ngày.

Flavonoid giàu chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả. Bản chất chống viêm của flavonol làm giảm số lượng hoặc thời gian viêm thần kinh. Các đặc tính chống oxy hóa của flavonol có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm căng thẳng oxy hóa. Dưới đây là một số loại trái cây, rau, trà tốt cho trí não.

Việt quất

Việt quất và các loại quả mọng có màu đậm khác cung cấp anthocyanin - một nhóm hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa hỗ trợ chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm - những tình trạng góp phần gây lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh. Một số chất chống oxy hóa trong quả việt quất cũng cải thiện khả năng giao tiếp giữa các tế bào não.

Một đánh giá vào năm 2019 của Đại học Reading (Anh) trên 11 nghiên cứu cho thấy, quả việt quất có thể cải thiện trí nhớ và một số quá trình nhận thức ở trẻ em và người lớn tuổi.

Cam

Ăn một quả cam vừa giúp bạn nhận lượng vitamin C gần bằng nhu cầu của cơ thể. Cam rất hữu ích với sức khỏe não bộ vì vitamin C là yếu tố chính giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm tinh thần. Một đánh giá của Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) trên 50 nghiên cứu cho thấy, lượng vitamin C trong máu cao hơn có liên quan cải thiện sự tập trung, trí nhớ và tốc độ quyết định.

Vitamin C có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho các tế bào não. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ sức khỏe não bộ khi bạn già đi và bảo vệ trước các tình trạng như rối loạn trầm cảm nặng, lo âu, tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer. Ngoài cam, các loại thực phẩm khác giàu vitamin C như ớt chuông, ổi, kiwi, cà chua và dâu tây.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ, bao gồm cả chất chống oxy hóa. 160 g bông cải xanh nấu chín có thể chứa hàm lượng vitamin K hơn lượng khuyến nghị hàng ngày. Loại vitamin tan trong chất béo nên rất cần thiết để hình thành spakenolipids - một loại chất béo được tích tụ dày đặc trong các tế bào não.

Một số nghiên cứu của Đại học Angers (Pháp) và các đơn vị khác ở 160 người lớn tuổi nhận thấy, tiêu thụ vitamin K tốt cho trí nhớ và tình trạng nhận thức. Ngoài vitamin K, bông cải xanh còn chứa một số hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa góp phần bảo vệ não trước hư tổn.

Trà

Cũng giống như cà phê, chất caffein trong trà xanh giúp tăng cường chức năng não bộ. Trà xanh còn có các thành phần khác làm cho nó trở thành một thức uống tốt cho não bộ như cải thiện sự tỉnh táo, hiệu suất, trí nhớ và sự tập trung. Một trong số đó là L-theanine, một loại axit amin có thể vượt qua hàng rào máu não và tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh, giảm lo lắng và giúp tinh thần thư thái hơn. Nó cũng giàu polyphenol và chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ não trước suy giảm tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson.

