Thay khớp háng cho người cao tuổi như thế nào

Người cao tuổi nên thay khớp háng khi có chỉ định của bác sĩ để giảm đau, khôi phục khả năng đi lại, tránh biến chứng do hạn chế vận động.

ThS.BS.CKI Lê Nhật Thành, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết với tiến bộ y học, công nghệ, thay khớp háng đã trở thành phẫu thuật phổ biến, tỷ lệ thành công cao, kể cả ở người cao tuổi.

Người cao tuổi có thể được chỉ định thay khớp háng khi gãy cổ xương đùi, thoái hóa khớp háng không đáp ứng điều trị bảo tồn, hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn sụp chỏm - thoái hóa khớp, gãy xương do chấn thương hoặc mắc các bệnh lý mà dùng thuốc, nẹp, vật lý trị liệu... không hiệu quả. Phẫu thuật thay khớp háng giúp giảm đau, phục hồi khả năng vận động, tự chăm sóc sinh hoạt, giảm phụ thuộc vào người khác và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Thành giải thích tình trạng khớp háng cho người bệnh cao tuổi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tùy mức độ tổn thương, nhu cầu sinh hoạt, độ tuổi, tổng trạng chung, bác sĩ có thể chỉ định thay khớp háng bán phần hoặc toàn phần với các kỹ thuật như ABMS, SuperPATH, đường mổ trước trực tiếp... Theo bác sĩ Thành, đây là những kỹ thuật tiên tiến với đường mổ ít xâm lấn, bảo tồn được gần như toàn bộ các cơ vùng háng, đặc biệt là nhóm cơ xoay (trong đường mổ truyền thống nhóm cơ này bị cắt bỏ gần như toàn bộ). Người bệnh ít đau, ít mất máu, hạn chế được đáng kể nguy cơ trật khớp giai đoạn sớm. Người bệnh tập phục hồi chức năng, đi lại ngay sau mổ 1-2 ngày, sớm phục hồi vận động và sinh hoạt thường ngày.

Sau phẫu thuật, người cao tuổi được theo dõi sát sao để đảm bảo tình trạng phục hồi, kịp thời phát hiện và xử lý các biến chứng như thuyên tắc huyết khối hô hấp, biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, nhiễm trùng vết mổ, trật khớp...

Theo bác sĩ Thành, bệnh lý khớp háng không gây tử vong trực tiếp nhưng làm giảm vận động, nằm lâu tăng nguy cơ loét, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, thuyên tắc mạch máu... Khi có chỉ định phẫu thuật, người bệnh nên thực hiện sớm để hạn chế biến chứng và tránh khó khăn do xơ dính mô mềm, co rút gân cơ.

Bác sĩ Thành (giữa) thay khớp háng cho người bệnh cao tuổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người cao tuổi cần được chú ý đặc biệt khi phẫu thuật xương khớp, bao gồm thay khớp háng. Nhóm người này, đặc biệt phụ nữ mãn kinh, thường bị loãng xương khiến xương mềm, dễ gãy, hệ miễn dịch suy giảm và quá trình chuyển hóa chậm, làm phục hồi kéo dài. Nhiều bệnh lý nền đi kèm cũng làm ca mổ phức tạp và tăng nguy cơ biến chứng. Trước mổ, người bệnh được đánh giá toàn diện và có thể nhập viện trước vài ngày để ổn định huyết áp, tiểu đường, chức năng thận... sau mổ, tiếp tục theo dõi tại đơn vị y tế đa chuyên khoa, điều trị dự phòng loãng xương và hạn chế biến chứng trong tương lai.

Phi Hồng