Thay khớp háng giúp cụ ông 101 tuổi khôi phục khả năng đi lại

TP HCMCụ Vĩnh 101 tuổi song vẫn vận động bình thường, bất ngờ ngã gãy cổ xương đùi, được bác sĩ thay khớp háng nhân tạo để khôi phục khả năng đi lại.

Cụ Vĩnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM bằng băng ca, chân phải cố định tạm vào nẹp chống xoay. Kết quả chụp X-quang ghi nhận người bệnh bị gãy cổ xương đùi bên phải.

"Đây là bệnh nhân gãy cổ xương đùi lớn tuổi nhất chúng tôi từng tiếp nhận và cần phải thay khớp nhân tạo", ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trưởng Đơn vị phẫu thuật trong ngày, cho biết. Bệnh nhân lớn tuổi gãy xương đùi thường có thể phải nằm một chỗ nên nguy cơ cao biến chứng loét tì đè, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi, huyết khối... Tỷ lệ tử vong do biến chứng có thể đến 80%. Vì vậy, người bệnh cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Trong khi cụ Vĩnh trải qua các xét nghiệm kiểm tra chức năng gan, thận, tim mạch, huyết áp, tiểu đường..., bác sĩ sử dụng phần mềm TraumaCad tính toán tỷ lệ cấu trúc giải phẫu khớp tự nhiên, lựa chọn loại khớp nhân tạo có kích thước phù hợp với bệnh nhân.

Bác sĩ Lưu (giữa) phẫu thuật thay khớp háng cho cụ Vĩnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca mổ được tiến hành sau chưa đầy 12 giờ người bệnh nhập viện. Bác sĩ mở đường mổ bảo tồn gân cơ, đảm bảo khớp háng vững chắc sau phẫu thuật, cân bằng chiều dài hai chân. Theo bác sĩ Lưu, đây là kỹ thuật mổ ít xâm lấn, nhờ đó giảm đau, hạn chế mất máu, người bệnh sớm tập phục hồi chức năng, giảm nguy cơ biến chứng do nằm lâu.

Bác sĩ tiếp cận vị trí gãy xương, loại bỏ phần xương, sụn và các thành phần hư tổn khác sau đó thay khớp háng nhân tạo vào. Để giúp cụ Vĩnh sớm tập vận động trở lại, bác sĩ kết hợp biện pháp giảm đau đa mô thức, gồm dùng thuốc theo đường uống và tiêm truyền, gây tê. Nhờ vậy, ngày đầu sau mổ, cụ Vĩnh gần như hết đau, được tập vật lý trị liệu, tự đứng lên vào ngày tiếp theo. Sau 4 ngày, người bệnh xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, đi chậm với sự hỗ trợ của khung tập đi. Bác sĩ Lưu tiên lượng sau 4-6 tuần, người bệnh có thể tự đi lại.

"May mắn ông cụ không có bệnh nền, 101 tuổi nhưng sức khỏe thường ngày tốt, tập thể dục nên khả năng phục hồi tốt", bác sĩ Lưu nhận định.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cụ Vĩnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mật độ xương giảm do tuổi cao có thể gây gãy xương chỉ với một va chạm nhẹ. Trong khi đó, người cao tuổi lại rất dễ bị té ngã do sức cơ giảm, nhất là ở chân, làm giảm khả năng giữ thăng bằng. Chấn thương gãy xương gây đau đớn dữ dội, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động, nhiều trường hợp người bệnh chỉ có thể nằm một chỗ, kéo theo nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Gia đình có người cao tuổi nên chú ý phòng ngừa tai nạn té ngã bằng cách lắp tay vịn, sử dụng thảm chống trượt, dọn dẹp gọn sàn nhà... Người bị ngã cần khám càng sớm càng tốt để điều trị kịp thời.

Phi Hồng