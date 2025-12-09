Người cao tuổi gãy cổ xương đùi có nên thay khớp háng?

Bà tôi 87 tuổi, gãy cổ xương đùi do té ngã, được chỉ định thay khớp háng nhưng bà mắc nhiều bệnh nền và sức khỏe yếu, có nên mổ không? (Phúc Hòa, Long An)

Trả lời:

Gãy cổ xương đùi là một dạng gãy xương nặng, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi. Khi gãy xương ở vị trí này, người bệnh thường rất đau và không thể vận động, đứng hay đi lại, thường phải nằm một chỗ trong thời gian dài. Dù chấn thương này không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng khi người bệnh nằm lâu có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét tì đè, huyết khối động tĩnh mạch, nhiễm trùng tiểu... làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong. Do đó, nếu bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật, bạn nên đưa bà đi mổ càng sớm càng tốt.

Phẫu thuật sớm (trong vòng 24-48 giờ sau chấn thương) giúp giảm tỷ lệ tử vong 5-10% và các biến chứng nghiêm trọng ở người bệnh gãy xương vùng khớp háng. Nếu mổ muộn, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 15-20%. Phẫu thuật càng sớm, người bệnh càng ít phải chịu đau đớn, phục hồi chức năng vận động sớm hơn, tránh được các biến chứng nghiêm trọng do nằm lâu.

Bác sĩ Lộc (giữa) thay khớp háng cho người bệnh cao tuổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước khi phẫu thuật, bà bạn sẽ thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát và các bệnh lý nền. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định điều trị ổn định các bệnh nội khoa trước. Các kỹ thuật thay khớp hiện đại như ABMS, SuperPATH, Anterior Path, đường mổ trước trực tiếp... có thể được thực hiện cho người cao tuổi. Đây đều là các phương pháp mổ xâm lấn tối thiểu với vết mổ nhỏ, ít mất máu, ít tổn thương gân cơ và các mô mềm xung quanh. Nhờ đó, người bệnh hết đau nhanh chóng và có thể tập phục hồi chức năng, đi lại sau mổ 1-2 ngày.

Bà bạn mắc nhiều bệnh lý nền nên cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa (nội tim mạch, hô hấp, nội tiết, gây mê hồi sức...) để đánh giá toàn diện và đưa ra phương án điều trị phù hợp. Việc ổn định các bệnh lý nền trước mổ rất quan trọng để ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Bạn nên đưa bà đến khám tại các cơ sở y tế hoặc bệnh viện đa khoa, có các thiết bị hiện đại, giúp đánh giá chính xác tình trạng, phối hợp điều trị nhiều bệnh lý và chuẩn bị tốt nhất cho phẫu thuật.

ThS.BS Hồ Đức Lộc

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM