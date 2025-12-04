Điều gì xảy ra khi uống sữa đậu nành thường xuyên?

Uống sữa đậu nành không làm giảm sinh lý nam hay nữ như nhiều người lo ngại, ngược lại có thể chống viêm, giảm cholesterol xấu, hạ huyết cao.

Sữa đậu nành bổ dưỡng, ít calo, giàu protein, vitamin cùng khoáng chất. Nó được làm bằng cách xay đậu nành đã ngâm với nước và lọc bỏ phần bã, tạo thành chất lỏng mịn như sữa. Các loại không đường thường chỉ chứa nước tinh khiết và đậu nành. Loại có đường chứa chất tạo ngọt, thường là đường mía, có thể thêm dầu, muối và vani để tạo độ béo và hương vị gần giống với sữa bò.

Sữa đậu nành là lựa chọn phù hợp cho người không dung nạp lactose (loại đường có trong sữa) hoặc dị ứng với protein sữa bò.

Hàm lượng dinh dưỡng

Đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng, một cốc 240 ml không đường cung cấp:

Lượng calo: 80

Chất béo: 4 g

Carbohydrate: 4 g

Protein: 7 g

Một số loại đóng sẵn còn được bổ sung vitamin, khoáng chất như canxi, vitamin A, B2, 12 và D. Sữa đậu nành không đường thường cung cấp vitamin B6, magie, folate và kẽm dồi dào. Sữa đậu nành tương tự sữa bò ít béo về lượng calo, chất béo, protein, vitamin D, canxi và kali.

Lợi ích

Cải thiện cholesterol

Cholesterol cao là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Đồ ăn, thức uống có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol nhưng dùng sữa đậu nành có thể mang lại lợi ích. Đồ uống này có thể tăng cholesterol HDL (tốt), giảm chỉ số cholesterol LDL (xấu) và triglyceride.

Triglyceride là một loại lipid hoặc chất béo trong máu, khi tăng cao có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Tác động có lợi của sữa đậu nành đến cholesterol và triglyceride có thể liên quan đến lượng protein, isoflavone.

Hạ huyết áp cao

Giống như cholesterol cao, huyết áp cao là yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim, ngoài ra còn thúc đẩy bệnh thận. Protein và các hợp chất isoflavone trong sữa đậu nành làm giãn mạch máu, hạ huyết áp và có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giảm viêm

Viêm là cơ chế chữa lành tự nhiên của cơ thể để chống lại các chấn thương và nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm trở thành mạn tính có thể gây hại và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim tiểu đường, ung thư, viêm khớp dạng thấp.

Chế độ ăn uống và tình trạng viêm mạn tính có mối liên hệ chặt chẽ. Ví dụ, chế độ ăn uống giàu chất béo bão hòa, đường tinh luyện và natri có thể gây viêm trong cơ thể và phát triển các bệnh mạn tính. Trong khi chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu nành có tác dụng chống viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh. Isoflavone trong sữa đậu nành ức chế các quá trình tạo ra các protein gây viêm chính gọi là protein phản ứng C và yếu tố hoại tử khối u.

Giảm cân

Để giảm cân cần tiêu hao lượng calo ít hơn nhu cầu năng lượng của cơ thể hoặc đốt nhiều calo hơn lượng ăn vào. Một cốc (240 ml) sữa đậu nành không đường chỉ chứa 80 calo, là lựa chọn lành mạnh ít calo.

Ngoài ít calo, đồ uống này còn giàu protein mang lại ba lợi ích giảm cân gồm giúp no lâu, cần nhiều calo hơn carbohydrate hoặc chất béo để tiêu hóa, hấp thụ, đồng thời duy trì khối lượng cơ. Nhiều cơ hơn đồng nghĩa cơ thể có thể đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi.

Nguy cơ tiềm ẩn

Người dùng sữa đậu nành cần cân nhắc hàm lượng đường bổ sung của các loại có hương vị. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị nữ giới không nên tiêu thụ quá 25 g đường bổ sung mỗi ngày và ở nam giới là 36 g.

Đường bổ sung có khả năng không gây hại khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ dưới dạng calo dư thừa, chúng có thể làm tăng huyết áp, tăng mức triglyceride và góp phần gây tăng cân không mong muốn. Ưu tiên các loại sữa đậu nành có lượng đường bổ sung thấp nhất hoặc chọn loại không đường.

Một số người cho rằng uống sữa đậu nành có thể làm giảm testosterone và tăng nồng độ estrogen ở nam giới hoặc làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nữ giới nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh.

Bảo Bảo (Theo Healthline)