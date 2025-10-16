12 thực phẩm giúp hạ huyết áp tự nhiên

Chuyên gia khuyên dùng cá béo, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây họ cam quýt, rau lá xanh... để kiểm soát huyết áp.

Chứng tăng huyết áp có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đau tim, đột quỵ và bệnh thận. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng này.

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Arti Dhokia từ Midland Health giải thích rằng chế độ ăn đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát huyết áp, và việc chú ý đến những gì bạn nạp vào cơ thể có thể tạo nên sự khác biệt thực sự.

Thực phẩm nhiều muối là một trong những thủ phạm lớn nhất, nhưng đồ ăn nhiều đường và chất béo cũng góp phần gây tăng cân, một yếu tố liên quan đến huyết áp cao. Chuyên gia này cũng cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều rượu có thể làm tăng mức huyết áp theo thời gian.

Tuy nhiên, bà Dhokia nhấn mạnh không một loại thực phẩm nào có thể tự mình làm hạ huyết áp, và nêu bật tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống khác, như tập thể dục thường xuyên, cùng với chế độ ăn giàu dưỡng chất như kali, cũng như trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

Dưới đây là 12 loại thực phẩm được chuyên gia khuyên dùng để kiểm soát huyết áp:

Cá hồi và các loại cá béo khác

Bà Dhokia giải thích ăn 2-3 g chất béo omega-3 mỗi ngày, có trong cá hồi, cá thu... có thể giúp giảm viêm. Nếu bạn không thích cá, các loại thực phẩm chức năng bổ sung omega-3 cũng rất hữu ích.

Ngũ cốc nguyên hạt

Chuyên gia dinh dưỡng này khuyên thay thế tinh bột đã qua chế biến như gạo trắng hoặc mì ống bằng các phiên bản nguyên hạt vì chúng chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn, đồng thời bổ sung thêm rau dền, yến mạch và hạt diêm mạch (quinoa) để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp theo thời gian.

Trái cây họ cam quýt

Bà Dhokia gợi ý các loại trái cây như cam, chanh và bưởi chứa đầy vitamin và hợp chất thực vật có thể giúp giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bưởi và nước ép bưởi có thể gây cản trở một số loại thuốc bằng cách ảnh hưởng đến quá trình cơ thể phân giải chúng, vì vậy tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước.

Các loại trái cây như cam, chanh và bưởi chứa đầy vitamin và hợp chất thực vật có thể giúp giảm huyết áp. Ảnh: Bảo Bảo

Rau lá xanh

Chuyên gia này ủng hộ các loại thực phẩm như rau bina và củ cải Thụy Sĩ nhờ hàm lượng kali và magiê cao, giúp cân bằng lượng natri và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh.

Dầu ô liu

Dầu ô liu là một trong những loại chất béo lành mạnh nhất bạn có thể chọn. Nó chứa đầy các dưỡng chất tốt cho tim mạch và các hợp chất thực vật có thể hỗ trợ hạ huyết áp, như axit oleic (một loại chất béo omega-9) và polyphenol chống oxy hóa. Dù vậy, loại dầu này cũng giàu calo, nên việc kiểm soát khẩu phần là rất quan trọng.

Cà chua

Loại quả này giàu kali và lycopene, có thể giúp cải thiện huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với lượng muối thêm vào trong các sản phẩm cà chua đã qua chế biến như súp đóng hộp.

Cà rốt

Bà Dhokia cho biết cà rốt rất giàu các hợp chất thực vật có liên quan đến việc hạ huyết áp. Hơn nữa, chúng là một lựa chọn đồ ăn nhẹ dễ dàng. Ăn khoảng 100 g mỗi ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid, hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh và cải thiện lưu thông máu. Chuyên gia khuyên tiêu thụ bốn phần trở lên mỗi tuần để giúp giảm nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp.

Sữa chua

Bà Dhokia giải thích sữa chua giàu kali và canxi, có thể giúp điều chỉnh và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, và khuyên dùng sữa chua nguyên chất, không đường để tránh đường dư thừa.

Các loại thảo mộc và gia vị

Chuyên gia dinh dưỡng này cho biết các lựa chọn như tỏi, quế, húng quế, gừng và thì là đều có liên quan đến sức khỏe tim mạch, giúp chúng trở thành một cách đơn giản và ngon miệng để nêm nếm thức ăn mà không cần dựa vào muối.

Khoai tây

Bà Dhokia nói thêm rằng khoai tây, đặc biệt là khi ăn cả vỏ, là một nguồn kali tuyệt vời, giúp cân bằng lượng natri và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Thực tế, một củ khoai tây nướng cỡ vừa có thể cung cấp nhiều kali hơn một quả chuối.

Thịt nạc

Các loại thịt nạc như ức gà, thăn bò, thăn heo và thịt gà tây xay cung cấp protein chất lượng cao mà không có chất béo dư thừa có thể làm tăng huyết áp.

Mỹ Ý (Theo Express)