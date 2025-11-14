Sổ mũi, ho có đờm cảnh báo bệnh gì?

Tôi thường xuyên sổ mũi, kèm ho có đờm kéo dài là dấu hiệu của bệnh gì, điều trị thế nào? (Lan, TP HCM)

Sổ mũi, ho có đờm là triệu chứng của các bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm lạnh, cúm mùa, viêm phế quản, viêm xoang... Tuyến nhầy mũi liên tục sản xuất chất nhầy để giữ độ ẩm bên trong mũi, bảo vệ mỗi người khỏi chất gây kích ứng. Tuy nhiên, khi nhiễm trùng, viêm hoặc dị ứng, cơ thể tăng tiết dịch nhầy nhằm loại bỏ tác nhân gây hại ra khỏi cơ thể. Quá trình sản xuất chất nhầy diễn ra quá mức có thể dẫn đến chảy nước mũi, nghẹt mũi.

Tương tự sổ mũi, ho có đờm cũng xuất phát từ cơ chế loại bỏ tác nhân gây hại của cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống của người bệnh.

Người bệnh cần lưu ý một số yếu tố để nhận biết mức độ bệnh và nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm khác. Nếu thời gian sổ mũi, ho có đờm kéo dài hơn 10 ngày có thể là dấu hiệu nhiễm trùng nặng, viêm xoang hoặc bệnh lý hô hấp mạn tính.

Nếu ho có đờm và sổ mũi do virus, đờm thường có màu trắng nhẹ hoặc trong, ít nguy hiểm. Nếu đờm bắt đầu chuyển sang màu vàng hoặc xanh có thể là dấu hiệu nhiễm khuẩn, cần xử lý sớm. Khi đờm có lẫn máu, người bệnh cần được can thiệp điều trị nhanh chóng, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như tắc mạch phổi, viêm phổi, viêm phế quản... Sổ mũi, ho có đờm kèm triệu chứng khác như thở khò khè, khó thở, sốt cao không giảm, đau ngực, đau xoang, chán ăn, sụt cân... cũng cảnh báo bệnh nặng, cần được điều trị kịp thời.

Bạn có các triệu chứng ho, sổ mũi kéo dài cần tới bệnh viện khám. Tùy vào triệu chứng cụ thể mà bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh, thuốc long đờm, thuốc thông mũi, thuốc kháng histamin... nhằm kiểm soát triệu chứng, loại bỏ tác nhân gây bệnh.

