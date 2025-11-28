Robot dẫn đường bác sĩ bóc u xơ tử cung ở vị trí khó

TP HCMChị Minh, 38 tuổi, có khối u xơ tử cung nằm trong dây chằng rộng, khó phẫu thuật, được bác sĩ dùng robot Da Vinci Xi bóc u thành công.

U xơ tử cung xuất hiện từ năm 2023 kích thước 3x4 cm, chưa gây triệu chứng nên bác sĩ khuyên chị Minh theo dõi. Vài tháng nay, chị đau bụng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, lan ra vùng thắt lưng bên trái. BS.CKII Phan Thế Thi, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận tử cung người bệnh có khối u kích thước 85x72x68 mm. U nằm sâu trong lớp dây chằng rộng, gần mạch máu, sát niệu quản.

U xơ tử cung là bệnh lành tính, có thể xảy ra ở 60-70% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. "Song, u xơ nằm trong dây chằng rộng, sát niệu quản như chị Minh là vị trí nguy hiểm, thuộc nhóm khó phẫu thuật nhất", bác sĩ Thi nói. Nếu không can thiệp, khối u tiếp tục chèn ép niệu quản gây biến chứng thận ứ nước, nhiễm trùng niệu, viêm đài bể thận, tổn thương ảnh hưởng chức năng thận về sau.

Chị Minh đã trải qua hai cuộc mổ lấy thai, lo lắng trong lần mổ này. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, đánh giá có thể sử dụng robot Da Vinci Xi để phẫu thuật tối ưu cho bệnh nhân.

Êkíp phẫu thuật bóc u xơ tử cung cho chị Minh. Ảnh: Trung Vũ

Robot có cách tay xoay 540 độ giúp bác sĩ tiếp cận vị trí khó, điều mà phẫu thuật nội soi thông thường không làm được. Robot có hình ảnh 3D phóng đại 10-15 lần hỗ trợ bác sĩ thao tác bóc tách ở vùng hẹp an toàn, giảm nguy cơ tổn thương cơ quan lân cận, cầm máu tốt. Chị Minh được bảo tồn được tử cung, vết mổ nhỏ, xuất viện sau 48 giờ.

Theo bác sĩ Thế Thi, phẫu thuật robot đang trở thành xu hướng trên thế giới trong điều trị các bệnh lý phụ khoa. Hiện, các ca có chỉ định mổ nội soi đều có thể triển khai mổ robot để tăng độ an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan khi thấy dấu hiệu rong kinh, đau bụng kéo dài. U xơ tử cung thường phát triển âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi tình cờ đi khám sức khỏe. Khối u quá lớn có thể gây triệu chứng gồm rong kinh, táo bón, rối loạn tiểu hoặc bụng to.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi