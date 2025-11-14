Lần đầu tiên ứng dụng robot Da Vinci Xi điều trị bệnh phụ khoa

TP HCMBà Thanh, 57 tuổi, có tổn thương tiền ung thư do virus HPV, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi cắt tử cung.

Đây là bệnh nhân phụ khoa đầu tiên được phẫu thuật cắt tử cung dự phòng ung thư bằng robot Da Vinci Xi tại bệnh viện Tâm Anh. Trước đó phương pháp phẫu thuật robot hiện đại này được áp dụng trong khoa tiết niệu, ngoại lồng ngực, tiêu hóa...

Bà Thanh được phát hiện tổn thương cổ tử cung và dương tính 12 type HPV ba năm trước. Bà đã phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương tiền ung thư (CIN 3) nằm sát gần diện cắt. Nay bệnh nhân có nguyện vọng cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ để dự phòng ung thư. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, và êkíp phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.

Bác sĩ Mỹ Nhi (phải) trao đổi cùng hai bác sĩ phụ mổ trước ca phẫu thuật. Ảnh: Tuệ Diễm

Cánh tay robot có thể xoay 540 độ, mô phỏng linh hoạt hơn cả cổ tay người. "Chức năng này giống như hai bàn tay bác sĩ đi trực tiếp vào ổ bụng bệnh nhân để cầm nắm, thao tác thuận lợi ở những vùng hẹp, sâu trong vùng chậu hông mà không làm tổn thương mô lành, độ chính xác cao hơn so với phẫu thuật nội soi thông thường", bác sĩ Nhi giải thích.

Bác sĩ Nhi ngồi tại buồng điều khiển cánh tay robot di chuyển trong ổ bụng, bóc tách, cắt, khâu, cầm máu mạch máu nhỏ. Camera truyền hình ảnh ba chiều, phóng đại gấp 15 lần giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc mô, từng mạch máu nhỏ của tử cung, buồng trứng, mô mềm để phẫu thuật, hạn chế tối đa biến chứng. Sau khoảng 90 phút, toàn bộ tử cung và phần phụ đã được lấy ra qua ngả âm đạo. Kỹ thuật ít xâm lấn với đường mổ vài milimet hầu như không để lại sẹo. Sau mổ ít đau, người bệnh hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện, nhanh trở lại sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 2 ngày.

Phẫu thuật bằng robot mang nhiều lợi ích vượt trội so với mổ mở và nội soi truyền thống, theo bác sĩ Mỹ Nhi. Da Vinci Xi là hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu do Mỹ sản xuất, hỗ trợ 120 loại phẫu thuật phức tạp như cắt tuyến tiền liệt, u thận, u phổi, tử cung, buồng trứng đến ung thư trực tràng, tuyến giáp, tim mạch... Đầu tháng 5/2025, Bệnh viện Tâm Anh đã đưa vào sử dụng hệ thống robot này, phẫu thuật thành công hàng trăm ca bệnh phức tạp trong 3 lĩnh vực lồng ngực, tiết niệu, tiêu hóa. Các phẫu thuật phụ khoa vừa được ứng dụng bằng robot như cắt tử cung, bóc nhân xơ tử cung, cắt u buồng trứng, điều trị sa tử cung, sa tạng chậu, ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung...

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi