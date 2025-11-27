Robot phẫu thuật cắt u nội mạc tử cung

TP HCMChị Trang, 45 tuổi, có khối u lạc nội mạc trong cơ tử cung gây rong kinh gần hai năm, nay thiếu máu nặng, bác sĩ dùng robot để cắt tử cung điều trị.

Chị Trang thiếu máu nặng, mệt mỏi, choáng váng, nhập viện ba lần trong hai tháng hè để truyền máu, mới đây đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung của chị to như thai 10-12 tuần, chắc, dính nhiều vào thành bụng bên trái, buồng trứng phải có nang hơn 5 cm. TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản phụ khoa, cho biết mức độ dính này khiến phẫu thuật nội soi thông thường khó quan sát, nguy cơ tổn thương các cấu trúc lân cận cao.

Bác sĩ chỉ định dùng robot Da Vinci Xi cắt tử cung và phần phụ cho người bệnh. Tại bàn điều khiển, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, vận hành 4 cánh tay robot để bóc tách mô dính, bảo tồn cấu trúc xung quanh trước khi cắt tử cung và lấy buồng trứng phải chứa nang. Robot hỗ trợ bác sĩ thao tác liên tục, không run, giảm nguy cơ tổn thương tạng xung quanh.

Ca phẫu thuật khoảng hai giờ, lượng máu mất 30 ml, không biến chứng. 6 giờ sau mổ, chị Trang có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng. Ngày thứ ba, chị xuất viện trong tình trạng ổn định, vết mổ nhỏ khoảng 0,8-1 cm.

Bác sĩ Yến Thu tham gia kíp mổ robot cắt tử cung và phần phụ phải cho chị Trang. Ảnh: Trung Vũ

Bác sĩ Yến Thu cho biết trước đây, những trường hợp lạc nội mạc tử cung gây dính nặng không thể phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật không thành công phải chuyển mổ mở. Người bệnh thường có vết mổ dài 12 cm, nguy cơ chảy máu, biến chứng cao.

Từ khi ứng dụng robot trong điều trị bệnh phụ khoa được FDA phê duyệt năm 2005, tỷ lệ mổ robot tăng nhanh. Ưu điểm của phương pháp này là có màn hình 3D phóng đại, giúp bác xử lý dính phức tạp, mô viêm, u xơ lớn, người bệnh hồi phục nhanh, thời gian nằm viện rút ngắn. Tại Việt Nam, điều trị bệnh phụ khoa bằng robot chưa được áp dụng rộng rãi, chưa được thanh toán bảo hiểm y tế.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi