Nỗ lực giữ thai cho người mẹ bị u xoắn buồng trứng

TP HCMChị Chi, 36 tuổi, mang thai 24 tuần thì phát hiện khối u xoắn buồng trứng, được bác sĩ cắt u và theo dõi thai kỳ đến khi con khỏe mạnh ở tuần 38.

Đây là đứa con chị Chi mong chờ sau 10 năm vô sinh, mang thai nhờ thụ tinh ống nghiệm. Khi thai 24 tuần, chị bụng dữ dội, nôn, cấp cứu tại Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Siêu âm cho thấy khối u xoắn ở buồng trứng bên phải của chị Chi, kích thước 52x35 mm, choán gần hết ổ bụng đè đẩy các tạng xung quanh. Êkíp mổ nội soi cắt u và vẫn bảo vệ thai nhi an toàn.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát thai kỳ, dùng thuốc giảm co, thuốc nội tiết để làm mềm cơ tử cung, kiểm soát cơn gò cho chị Chi. 7 ngày sau, chị dọa sinh non do cổ tử cung mở 3 cm, cơn gò dồn dập, túi ối phồng xuống âm đạo song điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Bác sĩ chỉ định can thiệp khâu vòng để cố gắng giữ thai nhi. Bác sĩ phải đẩy màng ối bị sa xuống trước khi khâu cố định cổ tử cung giữ thai.

Sau hai lần can thiệp, thai nhi được giữ an toàn trong bụng mẹ đến tuần 38. Lúc này bác sĩ quyết định mổ lấy thai chủ động để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Vợ chồng chị Chi ôm con trong vòng tay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Quyết cho hay xoắn buồng trứng trong thai kỳ là biến chứng nguy hiểm, song không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào triệt để. Do đó phụ nữ cần khám phụ khoa định kỳ và chú ý các cơn đau bất thường. Thai phụ có tiền sử u buồng trứng nên theo dõi sát tình trạng thai nghén, khối u.

Dấu hiệu xoắn buồng trứng phụ thuộc mức độ, thời gian xoắn. Cơn đau vùng chậu dữ dội khởi phát đột ngột, có thể liên tục hoặc từng cơn, ít đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, kèm buồn nôn, nôn. Đôi khi triệu chứng rối loạn tiêu hóa, táo bón hoặc phù chi dưới, dễ nhầm lẫn với sỏi thận, viêm ruột thừa, nhiễm trùng tiết niệu, viêm dạ dày, viêm ruột.

Khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời. Nếu phát hiện u buồng trứng hoặc xoắn u buồng trứng cần can thiệp, bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi khi thai trên 12 tuần.

Hằng Trần