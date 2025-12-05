Robot phẫu thuật cắt u buồng trứng

TP HCMBà Nốp, 76 tuổi, mắc bệnh tim cao huyết áp, u buồng trứng hai bên, được bác sĩ phẫu thuật robot cắt phần phụ chứa u.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cạnh buồng trứng phải của bà Nốp có nang kích thước 64x49x59 mm, bên trái nang 21x15x18 mm. Nguyên nhân hình thành u nang buồng trứng sau mãn kinh có thể do sự phát triển tế bào bất thường (thường gặp nhất), nhiễm trùng vùng chậu. Sau mãn kinh, buồng trứng có thể sản sinh ra các tế bào phát triển không kiểm soát, dẫn đến hình thành khối u nang có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt phần phụ chứa u bằng robot Da Vinci Xi. Người bệnh có nguy cơ tăng huyết áp, biến chứng nhịp tim, thuyên tắc hoặc chảy máu khó kiểm soát, nhiễm trùng sau mổ. Để đảm bảo an toàn, êkíp kiểm soát huyết áp, tối ưu yếu tố tim mạch, cân nhắc loại giảm đau, gây mê phù hợp.

Bác sĩ Thu tham gia êkíp phẫu thuật robot cắt phần phụ chứa u cho bà Nốp. Ảnh: Trung Vũ

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết robot giúp chính xác, độ phóng đại 3D gấp 15 lần, hạn chế rung tay, tránh tối đa tổn thương niệu quản và mạch máu trong vùng chậu vốn rất hẹp. Bác sĩ cắt phần phụ chứa u hai bên, bảo tồn những cấu trúc quan trọng xung quanh, không ghi nhận biến chứng sau mổ. Vết mổ 8 mm, ít đau, giúp cụ bà phục hồi nhanh hơn nhiều so với mổ mở.

BS.CKII Phan Thế Thi trò chuyện với bà Nốp sau phẫu thuật một ngày. Ảnh: Trung Vũ

Nhờ vết mổ nhỏ và ít đau, bà ăn uống trở lại tốt, có thể đi lại trong vòng 8 giờ sau mổ, sau hai ngày theo dõi được xuất viện. Người cao tuổi sau mổ robot thường hồi phục nhanh hơn mổ mở 3-5 lần, ít biến chứng dính ruột, ít viêm phổi sau mổ và sớm trở lại sinh hoạt, theo bác sĩ Mỹ Nhi.

Bác sĩ Yến Thu cho hay khoảng 80% bệnh lý phụ khoa nguy hiểm ở tuổi mãn kinh diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ sót. Bác sĩ khuyên phụ nữ cần duy trì khám sức khỏe và kiểm tra phụ khoa 6-12 tháng một lần, cần đi khám sớm hơn khi phụ nữ có triệu chứng như đau bụng, sụt cân bất thường, chảy máu vùng kín, sờ thấy khối u bất thường.

Tuệ Diễm