Nguyên nhân khiến xương đùi của thai nhi ngắn

Xương đùi thai nhi ngắn do yếu tố di truyền, suy dinh dưỡng trong tử cung, lối sống không lành mạnh của mẹ hoặc rối loạn về xương hoặc nội tiết.

Theo BS.CKI Vũ Văn Tài, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chiều dài xương đùi thai nhi giúp phản ánh trực tiếp sự phát triển, ước tính tuổi thai. Dưới đây là một số lý do có thể dẫn tới tình trạng xương đùi thai nhi ngắn.

Yếu tố di truyền

Một số hội chứng di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể như loạn sản xương, hội chứng Down hoặc rối loạn gene có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương, khiến chiều dài xương đùi ngắn hơn so với tuổi thai. Yếu tố di truyền từ bố mẹ có tầm vóc thấp cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước xương thai nhi. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân, bác sĩ thường kết hợp siêu âm theo dõi sự phát triển xương bằng xét nghiệm di truyền.

Tình trạng trong tử cung

Thai chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) xảy ra khi thai không được cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng dẫn đến hạn chế phát triển xương đùi. Nhau thai kém phát triển hoặc suy giảm chức năng cũng làm giảm khả năng vận chuyển dưỡng chất và oxy từ mẹ sang con. Trong trường hợp đa thai, tình trạng chia sẻ nguồn dinh dưỡng giữa các thai nhi có thể gây phát triển không đồng đều, dẫn đến một hoặc nhiều thai có xương đùi ngắn hơn so với tuổi thai.

Chế độ dinh dưỡng của mẹ

Khi thai phụ không cung cấp đủ năng lượng, protein, canxi, vitamin D, các vi chất cần thiết (như kẽm, phốt pho), thai có nguy cơ chậm tăng trưởng. Trong đó, biểu hiện rõ là xương đùi ngắn so với tuổi thai. Chế độ ăn thừa đường và chất béo bão hòa nhưng thiếu dưỡng chất thiết yếu cũng có thể làm giảm chất lượng phát triển xương. Mẹ bầu cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng, cân đối kết hợp bổ sung vi chất theo khuyến cáo của bác sĩ.

Lối sống của mẹ

Sử dụng chất kích thích hoặc thường xuyên căng thẳng, mất ngủ có thể làm giảm lưu lượng máu, oxy tới thai, gây chậm phát triển trong tử cung. Mẹ ít vận động, tiếp xúc ánh nắng kém cũng làm giảm tổng hợp vitamin D, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi.

Một số vấn đề khác về sức khỏe của mẹ

Các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn, trao đổi chất. Tình trạng thiếu máu, vitamin D, canxi hoặc các rối loạn nội tiết khác ở mẹ đều có thể hạn chế sự phát triển bình thường của hệ xương thai nhi.

Để phòng ngừa tình trạng xương đùi thai nhi ngắn, bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, giàu protein, canxi, vitamin D và các vi chất thiết yếu. Bổ sung vi chất theo hướng dẫn trong thai kỳ. Mẹ nên duy trì lối sống lành mạnh, tránh rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, tăng cường vận động nhẹ nhàng, tắm nắng hợp lý để hỗ trợ tổng hợp vitamin D. Kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn tuyến giáp... và đi khám thai định kỳ giúp theo dõi sát sự phát triển của thai.

Hằng Trần