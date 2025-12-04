Những dấu hiệu cảnh báo phổi tổn thương

Thở khò khè, giảm cân không rõ nguyên nhân, năng lượng thấp thường bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường như cảm cúm.

Nhiều bệnh lý phổi khởi phát âm thầm, thường dấu hiệu mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Những người thường xuyên tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, bụi, hóa chất nghề nghiệp, ô nhiễm không khí khiến phổi dễ bị tổn thương. Kiểm tra bằng cách đo chức năng hô hấp, chụp X-quang hoặc đo độ bão hòa oxy giúp điều trị bệnh kịp thời.

Khó thở khi thực hiện hoạt động thường ngày

Khó thở thường là dấu hiệu sớm của suy giảm chức năng phổi, gợi ý tình trạng tắc nghẽn luồng khí sớm. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh phổi kẽ khiến tình trạng trao đổi oxy giảm, cơ thể phải bù trừ bằng cách tăng cường hô hấp. Dần dần cơ thể có thể thích nghi với thay đổi này làm chậm trễ việc khám bệnh, chẩn đoán.

Thở khò khè

Thở khò khè như tiếng huýt sáo có thể cảnh báo hẹp đường thở do viêm, tích tụ đờm hoặc co thắt phế quản. Người bệnh không dễ nhận thấy tiếng thở to rõ, nhất là khi ngủ hoặc nghỉ ngơi. Đến bác sĩ khám giúp phát hiện những thay đổi nhỏ trong luồng khí, sức khỏe của phổi.

Nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên

Nhiễm trùng tái phát như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang cho thấy phổi bị suy yếu. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ nang giai đoạn sớm làm suy yếu khả năng làm sạch mầm bệnh, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Năng lượng thấp

Mệt mỏi là một triệu chứng phổ biến nhưng thường bị bỏ qua ở giai đoạn đầu của bệnh phổi. Thiếu oxy khiến các tế bào hoạt động kém hiệu quả, làm tăng nhu cầu trao đổi chất của cơ thể. Người mắc bệnh phổi kẽ, COPD thường bị mệt mỏi dai dẳng dù ngủ đủ, lối sống khoa học.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cảnh báo sớm khác được phát hiện ở nhiều bệnh lý phổi. Viêm mạn tính, tăng tiêu hao năng lượng do thở khó khăn, giảm cảm giác thèm ăn, góp phần gây sụt cân. Theo dõi tình trạng sụt cân nhẹ nhưng liên tục, đặc biệt kèm theo biểu hiện mệt mỏi, triệu chứng hô hấp rất quan trọng.

Để bảo vệ sức khỏe phổi, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, chất ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Hoạt động thể chất thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh giúp cải thiện dung tích phổi, tăng cường trao đổi chất. Mỗi người nên ăn thực phẩm giàu vitamin và thực hiện các bài tập thở đúng cách. Sử dụng thiết bị bảo hộ khi tiếp xúc với bụi, hóa chất.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)